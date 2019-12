L'entreprise de biotechnologie sherbrookoise SPI Bio boucle une ronde de financement de 1,7 M$

Cette 2 e levée de capitaux permettra à SPI Bio d'accélérer la commercialisation de son produit phare, le BioAlert , le premier et le seul détecteur intégré et automatisé au monde, destiné à la surveillance directe et continue de la bactérie légionelle dans les systèmes de refroidissement industriels, commerciaux et résidentiels, communément appelés tours autoréfrigérantes (TARs).

La ronde de financement permettra à SPI Bio de structurer ses canaux de commercialisation, d'augmenter sa capacité de production et de déployer des vitrines de validation en Amérique du Nord afin de continuer de documenter les avantages de sa technologie brevetée.

Au cours de l'année 2020, SPI Bio priorisera entre autres les secteurs industriel, hospitalier et touristique, au Québec et Ontario. L'entreprise développera également son réseau de distribution, en vue d'ensuite percer les marchés américain et européen.

Pour déployer sa stratégie commerciale, SPI Bio prévoit embaucher cinq nouvelles ressources, qui joindront à court terme ses départements de ventes, production et administration. L'entreprise biotechnologique compte actuellement 17 employés hautement qualifiés, tous basés au multilocatif scientifique Espace LABz, dans le Parc scientifique de Sherbrooke. SPI Bio assemble sur place les appareils BioAlert, ainsi que les cartouches d'analyse.

Le BioAlert comprend un compartiment d'analyse biochimique à chargement automatisé et un système de communication/gestion de données, qui permettent d'effectuer des tests quotidiennement et d'obtenir des résultats en moins de trois heures. L'appareil facilite le processus d'analyse en évitant les prélèvements manuels et l'expédition d'échantillons en laboratoire, qui peuvent prendre jusqu'à 14 jours avant de fournir des données. Bien que le BioAlert ne remplace pas les tests mensuels exigés par la Régie du bâtiment du Québec, l'appareil permet de prévoir les résultats qui émaneront des laboratoires afin d'éviter toute conséquence qui découle d'une analyse échouée.

Ainsi, la solution innovante et connectée de SPI Bio permet de mieux gérer le risque microbiologique et de réduire les coûts, ainsi que les conséquences associées à une prolifération éventuelle de légionelles. Ces bactéries constituent un enjeu important de santé publique, avec plus de 25 000 hospitalisations et près de 4000 décès chaque année en Amérique du Nord.

Pour Capitall Investissements, un fonds présent à Montréal et créé par des avocats spécialisés et des entrepreneurs aguerris basés dans la région de Bretagne, en France, il s'agit d'un premier investissement dans un projet d'affaires québécois, en partenariat avec Sherbrooke Innopole.

Au cours de la dernière année, le partenariat de Sherbrooke Innopole avec le groupe d'investisseurs français s'est également traduit par la mise en place d'un programme d'accompagnement à l'implantation en Amérique du Nord pour les entreprises technologiques, qu'elles soient en démarrage ou matures. Offert en collaboration avec le bureau entrepreneurial privé LEDEN, ce programme permet aux entreprises étrangères d'évaluer et d'amorcer leur expansion à un coût compétitif. La réciprocité est offerte aux entreprises sherbrookoises qui souhaitent explorer le marché européen.

Citations

« Nous sommes réjouis de voir qu'autant de gens croient au potentiel de SPI Bio. Avec ce financement, nous aurons la chance d'évoluer plus rapidement vers l'atteinte de nos objectifs d'entreprise. Ces fonds permettront à SPI Bio de passer du statut de startup à celui d'une PME bien ancrée dans son milieu et nous en sommes plus que reconnaissants. »

- Étienne Lemieux, cofondateur et président-directeur général, SPI Bio

spibio.ca

« Il s'agit d'un investissement stratégique pour le groupe breton Capitall Investissements, qui participe à hauteur de 750 000 $ au financement d'une startup québécoise SPI Bio au destin mondial et au concept innovant lié à la détection de la légionellose. »

- Frédéric Burot, avocat associé chez STRATEYS et représentant de Capitall Investissements

capitallinvestissements.com

« Nous concrétisons avec grande fierté un premier investissement conjoint avec Capitall Investissements dans une entreprise à fort potentiel, SPI Bio. Cette jeune entreprise de la filière-clé des Technologies propres possède la technologie, les talents et l'ambition pour se démarquer sur le marché mondial. Sherbrooke Innopole est fière de lui offrir accompagnement et financement, via son Fonds d'investissement pour entreprises innovantes. »

- Josée Fortin, directrice générale, Sherbrooke Innopole

sherbrooke-innopole.com

« C'est encourageant de voir une entreprise canadienne très novatrice telle que SPI Bio résoudre un enjeu critique de santé et de sécurité. Nous sommes ravis de faire partie de l'écosystème qui la soutient dans son développement et dans sa croissance. »

- Shelley King, chef de la direction, Produits naturels Canada

naturalproductscanada.com

« L'ACET, qui accompagne SPI Bio depuis près de six ans, est très heureuse de co-investir, via son fonds ACET Capital S.E.C., dans cette jeune entreprise dynamique à l'image de ses fondateurs et employés. Ce produit de haute technologie BioAlert suscite beaucoup d'intérêt dans le marché. Nous sommes convaincus que SPI Bio est promise à un bel avenir. »

- Ghyslain Goulet, président-directeur général, ACET Banque Nationale

acet.ca

SOURCE Sherbrooke Innopole

Renseignements: Étienne Lemieux, Président et directeur général, SPI Bio Inc., etienne.lemieux@spibio.ca, 1 800 517-8533; Josiane Guay, Agente de communications et de relations publiques, Sherbrooke Innopole, jguay@sherbrooke-innopole.com, 819 821-5577, poste 111

Liens connexes

http://sherbrooke-innopole.com/