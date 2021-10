L'entreprise d'impression 3D longueuilloise Dyze Design conclut une ronde de financement de plus de 2 M$

LONGUEUIL, QC, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Dyze Design, une jeune entreprise basée à Longueuil qui commercialise des systèmes d'extrusion haute-performance pour imprimantes 3D, a annoncé aujourd'hui avoir levé une ronde de financement dans un montage financier de plus de 2 millions de dollars avec ACET Capital comme principal investisseur. Les autres investisseurs comprennent également Boréal Ventures et Développement économique de l'agglomération de Longueuil, ainsi qu'un groupe d'ange-investisseurs privés.

La clôture de cette ronde de financement s'inscrit dans l'élan de croissance de la compagnie qui, après un passage aux incubateurs du HEC et du Centech, a multiplié par 7 son chiffre d'affaires en 5 ans.

« Nous sommes très heureux d'avoir pu nous entourer de partenaires qui ont adhéré à notre vision de devenir le premier fournisseur mondial de systèmes d'extrusion haute-performance pour les imprimantes 3D », déclare Jean-Sébastien Carrier, Président-Directeur général de Dyze. « L'ACET est très heureuse de participer au projet de croissance de cette jeune entreprise technologique innovante et prometteuse qui œuvre dans le marché de la fabrication additive, un marché en très forte croissance » affirme pour sa part Ghyslain Goulet, Président d'ACET Capital s.e.c 2.

Dyze Design propose aux fabricants d'imprimantes industrielles des solutions clés en main pour les pièces les plus complexes et critiques de leurs machines. Cela leur permet d'atteindre de meilleures performances et d'augmenter la durabilité de leur machine, tout en réduisant leurs coûts en recherche et développement.

« Notre équipe a été impressionnée par l'expertise de Dyze et son approche centrée sur le client. L'équipe a démontré une solide connaissance du marché et a adopté un processus de conception itératif en collaborant avec des fabricants et des universitaires pour développer une technologie de pointe », commente Olivier Garceau, directeur des opérations chez Boréal Ventures. « L'entreprise est étroitement impliquée avec les fabricants industriels tout au long de leur processus de conception ce qui leur permet de mieux cerner les problèmes et les exigences de l'industrie. Leur approche à l'innovation joue un rôle clé dans l'adéquation rapide entre les produits et le marché et dans le développement d'une forte traction des ventes », ajoute-t-il.

Dyze exporte maintenant ses produits dans plus de 50 pays via un réseau de plus de 25 distributeurs et plus de 25 fabricants d'imprimantes 3D intègrent leurs composantes dans leurs machines de séries. Parmi eux, on peut notamment compter AON3D, fabricant montréalais de renommée internationale, qui a aussi annoncé dernièrement la clôture d'une ronde d'investissement de 11,5 M$ et l'impression 3D de pièces qui seront envoyées sur la lune.

Le financement servira notamment à accélérer le développement des innovations de Dyze et leur permettra d'accentuer les efforts de commercialisation à l'international, principalement en Europe et aux États-Unis. L'investissement permettra aussi à l'entreprise de renforcer sa stratégie de propriété intellectuelle.

À propos de Dyze Design

Fondée en 2015, Dyze Design développe des composantes destinées au cœur des imprimantes 3D. Les produits offerts par la compagnie sont principalement les têtes chauffantes, les extrudeurs, les capteurs et les accessoires qui contrôlent l'apport et le dépôt de la matière première. L'entreprise a comme mission de « permettre aux gens de fabriquer les outils et les objets dont ils ont besoin, où et quand ils en ont besoin. » Dyze Design rencontre cette mission en mettant au point des produits qui améliorent la fiabilité, la convivialité et les matériaux disponibles des imprimantes 3D. En une phrase, la compagnie veut devenir le « Intel Inside » des imprimantes 3D : soit de se positionner comme le premier fournisseur de systèmes d'extrusion pour toutes les imprimantes fonctionnant sous le principe d'extrusion vendues à travers le monde.

