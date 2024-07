- Afin de résoudre les pénuries de main-d'œuvre dans le secteur de l'immobilier, Metareal Group recrute des entreprises partenaires pour participer à la version bêta -

TOKYO, 26 juillet 2024 /CNW/ - MATRIX Inc. (ci-après appelée "« MATRIX »), une filiale de Metareal Corp., toutes deux dont le siège social est situé à Chiyoda-ku, à Tokyo, est heureuse d'annoncer qu'elle a mis au point «Gaussian VR», une solution de visualisation de biens immobiliers en 3D qui tire parti de la technologie de projection gaussienne. La Gaussian VR sera mise en service en version bêta limitée, et en même temps, l'entreprise a commencé à recruter des entreprises intéressées à participer au programme d'essai.

Logo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107827/202407193845/_prw_PI2fl_64wXqnPC.png

Image de la Gaussian VR: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107827/202407193845/_prw_PI7fl_XJR6W1a2.png

Enregistrement d'images avec téléphone intelligent et environnement 3D résultant :https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107827/202407193845/_prw_PI4fl_6E20DcmN.png

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107827/202407193845/_prw_PI8fl_246z5J1X.png

Vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=oJBUQgvfgxg

Jusqu'à présent, le visionnement de biens immobiliers en RV se limitait à assembler des images panoramiques, et n'offrait que des « mouvements de pointe à des intervalles de plusieurs mètres ». La Gaussian VR utilise la technologie de la projection gaussienne pour construire l'ensemble de l'environnement en 3D, ce qui permet aux utilisateurs de se déplacer librement autour de la propriété. De plus, il s'agit d'une solution épique qui ne nécessite pas d'équipement spécialisé et qui peut être réalisée simplement en enregistrant des images à l'aide d'un téléphone intelligent typique. Les séquences téléchargées sont automatiquement générées dans un environnement de RV immersif en aussi peu que quelques dizaines de minutes.

Image conceptuelle d'acheteurs potentiels qui visualisent des propriétés en RV : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107827/202407193845/_prw_PI3fl_4rj43YHp.jpg

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107827/202407193845/_prw_PI6fl_uub7h5LY.png

Différences entre la La Gaussian VR utilise la technologie de la projection gaussienne pour construire l'ensemble de l'environnement en 3D, et les technologies existantes de visualisation de propriétés immobilières en ligne :

Comparaison de la Gaussian VR avec les types existants de méthodes de visualisation de propriétés en ligne : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107827/202407193845/_prw_PI1fl_2ZHUXn0P.png

Il ne sera plus nécessaire de visiter plusieurs propriétés en personne, et les utilisateurs pourront consulter tous les détails sans s'y limiter, y compris l'horaire, la disponibilité des courtiers et l'emplacement. La Gaussian VR utilise la technologie de la projection gaussienne pour construire l'ensemble de l'environnement en 3D, est une solution qui innove considérablement le travail lié à la réalisation de visualisation de propriétés, et qui fournit également des solutions pour atténuer des problèmes comme les pénuries de main-d'œuvre dans le secteur immobilier. Il offre des avantages à tous les intervenants, y compris les vendeurs, les agents, les courtiers et les acheteurs potentiels.

MATRIX a lancé cette édition limitée de la version bêta et recrute des entreprises pour participer au test gratuit. Pour en savoir plus, veuillez consulter le lien ci-dessous.

Participation au test bêta de la Gaussian VR: https://www.matrix.inc/gvr-lp-beta

MATRIX développe des technologies novatrices comme les jumeaux numériques, les plateformes de « réalité virtuelle dans le métavers » et l'IA générative, et continuera de relever des défis avec des entreprises partenaires pour fournir des solutions à diverses industries.

Commentaire de Goushi Yonekura, chef de la technologie de Metareal Corp. :

La «Gaussian VR est une technologie d'IA révolutionnaire qui génère très rapidement des environnements en 3D. En tant que pionniers de la technologie de projection gaussienne, nous continuerons de contribuer à la société en faisant progresser la technologie grâce à diverses applications industrielles. »

Commentaires d'utilisateurs :

« J'ai utilisé d'autres plateformes de RV, mais ce service est complètement différent. J'ai été étonné de voir à quel point je pouvais vraiment me promener et voir la propriété sous presque tous les angles. C'est incroyable à quel point il a été facile d'enregistrer et de télécharger des images avec un simple téléphone intelligent. »

« Technologie de pointe, mais immersive et pratique. Cela nous distinguerait certainement en tant qu'entreprise qui utilise une technologie de pointe pour attirer des acheteurs potentiels. »

« La Gaussian VR fonctionne également sur un PC, de sorte qu'il peut être utilisé par des acheteurs potentiels de partout. »

« Cela réduit probablement le fardeau et le stress pour les vendeurs et nous permettrait de nous distinguer de nos concurrents. »

À propos de Metareal Corp.

Avec la vision d'entreprise qui consiste à éliminer les disparités et la discrimination dans l'ancienne réalité, comme les frontières, les barrières linguistiques, les différences physiques, les lacunes en matière de connaissances et tous les autres obstacles, l'entreprise se classe au premier rang sur le marché japonais de la traduction en ce qui concerne « l'IA conversationnelle et les plateformes d'apprentissage automatique. » (Source : ITR)

Réalisations en matière de développement d'IA : IA de traduction, rapport trimestriel sur l'IA, IA pour les sociétés pharmaceutiques, IA de localisation de jeux, etc.

Nom de l'entreprise : Metareal Corp.

URL : https://www.metareal.jp/

Adresse : Nouveau bâtiment Kudan, 3-7-1, Kanda-Jimbocho, Chiyoda-ku, Tokyo

Représentant : Directeur représentant Junichi Goishi

Fondation : Février 2004

Entreprise : Documentation spécialisée de l'IA pour des industries particulières

À propos de MATRIX Inc.

Fondée en septembre 2020 en tant que filiale de Metareal Corp. (anciennement Rozetta). L'entreprise participe au développement de plateformes de « réalité virtuelle dans le métavers » et de technologies de jumeaux numériques à l'aide de la RV et de l'IA.

Nom de l'entreprise : MATRIX Inc.

URL : https://matrix.inc/

Adresse : Nouveau bâtiment Kudan, 3-7-1, Kanda-Jimbocho, Chiyoda-ku, Tokyo

Représentant : Directeur représentant Junichi Goishi

Fondation : Septembre 2020

Entreprise : Développement de plateformes de « réalité virtuelle dans le métavers » et de technologies de jumeaux numériques à l'aide de la RV et de l'IA

SOURCE MATRIX Inc.

PERSONNE-RESSOURCE : Ryosuke Shima, Japan Corporate Department, MATRIX Inc., tél. : +81-80-7557-8236, courriel : [email protected]