L'entreprise chinoise Wuliangye présente ses meilleurs vœux pour accueillir le Nouvel An lunaire chinois à Times Square, à New York

NEW YORK, 23 janvier 2020 /CNW/ - Le plus important producteur d'alcool chinois, Wuliangye Yibin Co. Ltd., a adressé ses meilleurs vœux aux Chinois du monde entier depuis le « China Screen » de Times Square, à New York, avant l'arrivée du Nouvel An lunaire chinois, qui aura lieu le 25 janvier cette année.

Le baijiu de Wuliangye, sa liqueur classique, arborait un air spectaculaire à l'écran sur fond rouge vif parcouru de feux d'artifice dorés.