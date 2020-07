NEW YORK, 22 juillet 2020 /CNW/ - OUTFRONT Media Inc. (NYSE : OUT) a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat entre son entreprise canadienne et Vistar Media, un fournisseur mondial de premier plan en matière de technologie d'affichage programmatique, pour favoriser les transactions programmatiques. OUTFRONT Canada s'appuiera sur la plateforme de Vistar (SSP) pour permettre aux acheteurs de se procurer l'inventaire numérique canadien d'OUTFRONT de manière programmatique, via un libre-échange ou des transactions réalisées sur le marché privé.

Il y a actuellement plus de 200 panneaux d'affichage numérique OUTFRONT Canada disponibles par le biais de la plateforme « Côté offre (SSP) de Vistar », avec une expansion supplémentaire prévue au cours de 2020. Suite à ce partenariat, Vistar a maintenant des intégrations directes avec l'inventaire numérique canadien d'OUTFRONT et une part de marché importante de l'affichage numérique américain d'OUTFRONT, ce qui fait d'OUTFRONT la meilleure option d'affichage numérique en programmatique en Amérique du Nord.

« Les annonceurs d'aujourd'hui désirent combiner le ciblage et la flexibilité de la programmation avec l'impact et la pertinence contextuelle de l'affichage », a déclaré Michele Erskine, PDG d'OUTFRONT Canada. « La technologie de Vistar relie directement les principales marques et agences du monde entier à notre inventaire numérique qui génère une portée optimale ».

« Grâce à la technologie programmatique, les acheteurs peuvent joindre leurs publics cibles dans l'ensemble du paysage de l'affichage numérique, qui comprend maintenant l'inventaire numérique canadien d'OUTFRONT Media, lequel offre une couverture de tous les principaux marchés du Canada », a déclaré Scott Mitchell, directeur général pour le Canada chez Vistar Media. « Nous avons franchi un cap décisif dans l'industrie grâce à l'adoption de la programmatique par tous les principaux acteurs, offrant ainsi aux acheteurs une occasion unique d'accroître leur investissement dans l'affichage numérique dans le cadre d'une stratégie omni-canal axée sur les données ».

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Brendan Dillon à l'adresse électronique : [email protected].

À propos de OUTFRONT Media Inc.

OUTFRONT (NYSE : OUT) tire parti de la puissance de la technologie, de l'emplacement ainsi que de la créativité pour relier les marques aux consommateurs à l'extérieur de leur domicile grâce à l'un des services les plus importants et les plus diversifiés de panneaux publicitaires, de moyens de transport et d'actifs mobiles en Amérique du Nord. Grâce à sa plateforme technologique, OUTFRONT changera fondamentalement la façon dont les annonceurs mobilisent leur public en déplacement.

