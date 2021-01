Le revêtement antimicrobien à application ultérieure pour surfaces fréquemment touchées représente une solution sécuritaire et rentable qui offre une protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, efficace pendant 10 ans et plus.

TORONTO, le 11 janv. 2021 /CNW/ - L'entreprise canadienne GSH Antimicrobial a mis au point une technologie innovatrice qui offre une solution d'application ponctuelle, à la fois sécuritaire et rentable, pour la désinfection autonome des surfaces fréquemment touchées. Cette solution conçue au Canada changera la façon dont les commerces et les services publics protègent leurs clients, les convives et les visiteurs contre les germes qui se propagent au contact de surfaces fréquemment touchées comme les poignées de porte et les paniers d'épicerie.

« Au Ruth's Chris Steak House, nous sommes déterminés à faire en sorte que nos restaurants demeurent un endroit sécuritaire et confortable où les clients peuvent profiter des services de ramassage des mets à emporter et de livraison d'aliments. Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons accueillir de nouveau les invités dans nos salles à manger », déclare Sara Wilde, vice-présidente, équipe de marketing et des promotions, Ruth's Chris Steak House. « Entre-temps, nous apportons des améliorations à notre expérience culinaire, à nos commandes à emporter et à notre service de ramassage à l'extérieur, ainsi qu'aux protocoles de sécurité qui en découlent. Nous veillons à ce que les surfaces soient nettoyées fréquemment et nous sommes même allés plus loin que les lignes directrices du gouvernement en matière de santé et de sécurité. GSH Antimicrobial nous a offert une sécurité et un soutien supplémentaires pendant cette période difficile en ajoutant une couche de protection supplémentaire à nos mesures existantes, en particulier pour les surfaces fréquemment touchées, comme les poignées de porte. »

Fonctionnement des produits de GSH Antimicrobial

La pandémie de COVID-19 a sensibilisé le public aux dangers des microbes nocifs transmis au contact de surfaces fréquemment touchées comme les poignées de porte, les paniers d'épicerie et les comptoirs. Le procédé breveté de revêtement en rouleaux de GSH Antimicrobial est adapté aux surfaces en acier. Il consiste à appliquer un biofilm AgION sur les surfaces fréquemment touchées. AgION utilise des ions argentés pour désactiver les microorganismes nuisibles. Une fois désactivés, ils ne peuvent se propager et causer des maladies. Les surfaces antimicrobiennes peuvent travailler simultanément à de multiples niveaux, en maîtrisant les virus, les bactéries et les moisissures. Le procédé AgION n'est pas nouveau, mais les applications qu'on en fait le sont. Ces revêtements de surface peuvent être appliqués sur les surfaces fréquemment touchées dans les espaces publics, les bâtiments, les écoles, les hôpitaux, les hôtels et les restaurants.

Pourquoi choisir GSH Antimicrobial ?

Au cours des derniers mois, nous avons constaté une amélioration du niveau d'innovation dans les interventions visant à prévenir la propagation de virus et d'autres germes dans les espaces publics. Les entreprises ont mis au point des pulvérisateurs, des revêtements et des adhésifs. Toutefois, ces solutions sont temporaires et les entreprises doivent payer pour que ces produits soient réappliqués plusieurs fois par année.

GSH représente une solution à long terme, qui tue les germes, désactive les microbes nuisibles pour limiter la propagation des maladies infectieuses et offre une protection pendant plus de 10 ans. GSH facilite la mise en place de normes en matière de toxicité, d'écologie et d'hygiène dans tous les espaces publics et privés.

Une solution comme celle-ci révolutionne les possibilités liées à l'assouplissement des mesures de confinement en vue de faciliter la reprise des activités économiques. Ces surfaces peuvent être appliquées dans des endroits comme les écoles où les enfants ne peuvent pas être aussi consciencieux quant à leurs choix et aux normes d'hygiène.

Avec une durée d'installation de moins d'une minute et pour un coût abordable, GSH Antimicrobial est une solution qui fonctionnera dans divers secteurs.

À propos de GSH

GSH est un chef de file de l'industrie depuis plus de 30 ans, qui a des bureaux et des usines partout dans le monde. L'entreprise se consacre à fournir aux architectes, aux développeurs, aux ingénieurs et aux entrepreneurs des produits sur mesure et normalisés qui sont adaptés à chaque spécification. GSH utilise stratégiquement les ressources mondiales pour créer du matériel d'une qualité sans précédent tout en maintenant un excellent service à la clientèle.

