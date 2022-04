FRANCFORT, Allemagne, 7 avril 2022 /CNW/ - Fondée en 2021, ADO (A DECE OASIS) est une marque mondiale chinoise de vélos électriques destinés directement au consommateur, qui a appliqué dès ses débuts le modèle « 30 % de ventes directes en ligne et 70 % de distribution par agents hors ligne ». Selon les chiffres, des partenariats avec plus de 50 agents dans le monde ont été établis et, après un an d'activité seulement, les ventes signées représentent un chiffre d'affaires de plus de 0,1 milliard de yuans.