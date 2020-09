L'Entrecôte Saint-Jean dans le Vieux-Québec est toujours ouvert

Le restaurant de Québec est en pleine santé

QUÉBEC, le 6 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le restaurant L'Entrecôte Saint-Jean à Québec, situé sur la rue Saint-Jean dans le Vieux-Québec, est toujours ouvert et prêt à accueillir tous ses clients qui lui sont fidèles depuis près de 40 ans. La situation de fermeture du restaurant de L'Entrecôte Saint-Jean à Montréal, qui appartient à des propriétaires distincts, n'influence aucunement la situation du restaurant de Québec qui se porte très bien malgré les circonstances de pandémie. Ces deux entités sont complètement indépendantes et ne partageaient que le nom et la fameuse recette secrète de la sauce à la moutarde, tant prisée.

Les propriétaires de Québec, Éric Schwaar et le chef Stéphane Caron sont toujours prêts à accueillir leurs clients dans leur salle à manger de Québec. Le restaurant a mis en place les mesures sanitaires qui permettent de recevoir tout de même près de 80 clients les midis et les soirs dans leur salle à manger à l'ambiance d'un bistro parisien.

À propos de l'Entrecôte Saint-Jean à Québec

Depuis 1983, l'Entrecôte Saint-Jean vous propose le meilleur steak-frites à l'intérieur de la ville fortifiée. Fine entrecôte grillée et sa sauce moutarde au secret jalousement gardé, frites allumettes maison, salade de noix, profiteroles au chocolat… Un véritable délice dans une ambiance tout autant accueillante.

SOURCE Entrecôte Saint-Jean

Renseignements: Éric Schwaar, Propriétaire, Cellulaire : 418-956-4838, [email protected]

Liens connexes

http://www.entrecotesaintjean.com