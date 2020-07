SUNNYVALE, Californie et TORONTO, 2 juillet 2020 /CNW/ - PFU America, Inc., une société Fujitsu, annonce la création de PFU Canada Inc. qui se consacrera à servir le marché canadien de l'imagerie de documents. Afin de mieux satisfaire les besoins du marché canadien, les activités commerciales d'imagerie de documents de Fujitsu Canada, Inc. au Canada seront prises en charge par PCI à compter du 1er juillet 2020.

M. Masanori Shibusawa a été nommé premier président et chef de la direction de la société. « Le fait de lancer PCI à l'occasion de la fête du Canada est une excellente façon de saluer les Canadiennes et les Canadiens. C'est un honneur de diriger cette société alors que nous la développons et la faisons croître au Canada. »

PCI mettra l'accent sur la vente, la distribution et l'entretien de numériseurs. La société diversifiera aussi son offre en faisant son entrée dans le marché des claviers. PFU est une importante société de numériseurs de documents disposant d'un portefeuille d'appareils conçus pour l'utilisation personnelle, les postes de travail, les groupes de travail et les environnements à volume élevé de production. Voici l'adresse commerciale de PCI : 155 University Ave., Suite 1600, Toronto (Ontario) M5H 3B7; le numéro de téléphone de PCI est le 1-800-263-8716.

À propos de Fujitsu

Fujitsu est la plus importante société japonaise de technologies de l'information et des communications (TIC), offrant une gamme complète de services, de produits et de solutions technologiques. Environ 132 000 employés soutiennent la clientèle de Fujitsu dans plus de 100 pays. Notre entreprise utilise son expérience et la puissance des TIC pour façonner l'avenir de la société avec nos clients. Fujitsu Limited (TSE : 6702) a annoncé des revenus consolidés de 4,0 billions de yens (36 milliards $ US) pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars 2019. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le www.fujitsu.com.

À propos de PFU Limited

PFU Limited, une société Fujitsu, est une entreprise mondiale d'une valeur de 1,4 milliard $ US. C'est aussi un partenaire offrant des solutions de pointe pour l'industrie des TIC et un chef de file planétaire en matière de produits et de services d'imagerie de documents qui fournit des solutions TI complètes. Le siège social de la société se trouve à Yokohama, au Japon, et elle compte des bureaux de vente partout sur la planète. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le https://www.pfu.fujitsu.com/en/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1199355/PFU_America_Logo.jpg

SOURCE PFU America, Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Oona Smith, [email protected], https://www.pfu.fujitsu.com/us/

Liens connexes

https://www.pfu.fujitsu.com/us/