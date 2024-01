HONG KONG, le 5 janv. 2024 /CNW/ - D'une génération de téléspectateurs à une autre, Toshiba TV favorise constamment l'évolution du divertissement pour la maison au moyen de ses gammes diversifiées de téléviseurs.

Le téléviseur X9900 OLED est un produit phare de la gamme Toshiba TV, avec son écran luminescent qui offre une gamme complète de couleurs vives pour des images d'une qualité cristalline méticuleusement façonnées par un optimiseur d'images alimenté par l'IA.

Le puissant système audio 3.1.2 du X9900, qui s'ajoute à des éléments visuels époustouflants, est doté d'une technologie sonore à l'écran de pointe et d'un enceinte dotée de hauts-parleurs avant. Cet ensemble audiovisuel offre au téléspectateur un son riche et enveloppant, rendant les explosions les plus bruyantes et les chuchotements les plus délicats avec une clarté inégalée.

Le téléviseur haut de gamme OLED X9900 crée une expérience cinématographique et de jeu inoubliable, propulsée par le système REGZA OLED, un moteur de traitement d'images alimenté par l'IA.

Pendant ce temps, le nouveau téléviseur haut de gamme de Toshiba TV, le mini-DEL Z870, est doté d'un écran 4K UHD et est alimenté par le système REGZA Engine ZRi pour optimiser la luminosité et les contrastes. Faisant appel aux technologies HDR10+ et Dolby Vision, ce modèle donne vie à la vision du réalisateur. Il intègre également le système audio ambiophonique ZR 2.1.2 pour un son clair et immersif.

Un autre modèle remarquable, le M650, combine la technologie Mini-LED 4K à des caracéristiques comme Dolby Vision pour une représentation des couleurs plus précise et plus réaliste. Il est également équipé de la fonction REGZA 3D Surround et Bass Woofer pour un son cristallin, tous gérés par le système REGZA Engine ZR.

Toshiba TV dispose d'un catalogue polyvalent appuyé par une grande variété de formats d'écran et ses caractéristiques intelligentes. Chaque gamme de produits, quel que soit son niveau, par exemple le téléviseur C350 4K de Toshiba TV ou le modèle M550 de gamme intermédiaire, ne fait aucun compromis pour offrir des images et du son de haute qualité pour le divertissement à la maison.

Le dynamisme de l'innovation occupe une place centrale dans l'engagement inébranlable de Toshiba TV à l'égard d'un véritable savoir-faire artisanal, en fabriquant des produits haut de gamme qui ravissent les sens des téléspectateurs de l'ère moderne.

À propos de Toshiba TV

Toshiba TV compte plus de 70 années d'histoire dans la production de téléviseurs. Grâce à son solide ADN sur le plan des inventions et des idées novatrices, Toshiba TV a souvent été la première au monde à introduire plusieurs caractéristiques novatrices dans ses téléviseurs. Toshiba TV a offert des expériences inoubliables et de nouveaux styles de visionnement à de nombreuses personnes dans le monde grâce à sa grande qualité d'image.

