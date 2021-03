OTTAWA, ON, le 15 mars 2021 /CNW/ - Une enquête nationale réalisée en janvier 2021 a révélé que 66 % des personnes atteintes de maladies chroniques et de maladies graves ont éprouvé certaines difficultés à obtenir les soins et le traitement requis depuis le début de la pandémie. Avec les retards de diagnostic, de dépistage et de traitement qui aggravent l'état de santé physique des Canadiens aux prises avec des maladies chroniques, les données suggèrent que cette situation nuit également à leur santé mentale et à celle de leurs proches aidants.

En conséquence, une personne sur trois (34 %) s'est tournée vers des programmes et des services de soutien (en dehors du système de santé) qu'elle n'utilisait pas avant la pandémie et recourt davantage à des services intermédiaires comme ceux des organismes caritatifs de la santé, dans l'attente d'un traitement. Soixante-quatre pour cent des répondants ont déclaré qu'ils auront probablement accès à davantage de services des organismes caritatifs de la santé, même après la pandémie.

En réponse à ces conclusions, Eileen Dooley, chef de la direction de PartenaireSanté, a déclaré : « Nous savons que 87 % des Canadiens sont susceptibles d'être touchés par une ou plusieurs maladies chroniques ou graves au cours de leur vie. On ne peut sous-estimer l'impact de la COVID-19 sur ces Canadiens, tout comme sur leurs familles et leurs proches aidants. La menace du virus lui-même, associée aux difficultés à obtenir les services, diagnostics et systèmes de soutien, alors même que les organismes caritatifs de la santé ont subi des pertes de financement importantes, contribue à créer des défis importants pour les Canadiens aux prises avec une maladie chronique, ainsi que leurs proches aidants. »

« La très grande majorité des Canadiens considère que les organismes caritatifs de la santé sont un partenaire idéal pour une solution de collaboration », a déclaré David Coletto, directeur général d'Abacus Data. « Quatre-vingt-onze pour cent des Canadiens veulent voir le gouvernement fédéral travailler avec les organismes caritatifs de la santé pour faire face ensemble aux pressions immédiates sur le système de santé causées par les retards dans les traitements et les services, et y remédier. »

PartenaireSanté et les organismes caritatifs membres demandent au gouvernement du Canada d'assurer le soutien dont les Canadiens aux prises avec une maladie chronique et leurs proches aidants dépendent pendant la crise et par la suite. L'organisation incite aussi les Canadiens à soutenir ceux qu'ils aiment en appuyant leur initiative #Championsdelasanteenaction.

Pour plus d'information sur les conclusions du rapport, la campagne #Championsdelasanteenaction et la recherche sur l'opinion publique, consultez www.championsdelasanteenaction.ca

À propos de PartenaireSanté | Construire un Canada plus sain

PartenaireSanté est votre passerelle vers les organismes caritatifs de la santé canadiens les plus respectés et les plus reconnus. Ils représentent certaines des maladies chroniques et graves les plus dévastatrices auxquelles sont confrontés les Canadiens. Grâce à un partenariat unique avec ces organismes caritatifs, nous développons des liens avec les employeurs et les employés des secteurs publics au niveau national, provincial et municipal, et le secteur privé dans tout le pays.

Pour en savoir davantage, visitez le site www.partenairesanteenaction.ca

Abacus Data | Abacus Data est un cabinet de conseil en recherche marketing et d'opinion publique innovant et en forte croissance. Nous avons recours aux technologies les plus récentes, à une science reconnue et à une expérience approfondie pour fournir à nos clients des conseils de haut niveau fondés sur la recherche. Nous offrons une capacité de recherche globale en mettant l'accent sur le service à la clientèle, le souci du détail et une valeur exceptionnelle. Nous sommes le seul cabinet de recherche et de stratégie qui aide les organisations à répondre aux risques et aux opportunités de perturbation dans un monde où la démographie et la technologie évoluent plus rapidement que jamais.

Pour en savoir davantage, visitez le site http://abacusdata.ca

