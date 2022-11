L'Énoncé économique de l'automne décrit les mesures de soutien offertes au secteur minier du Canada

OTTAWA, ON, le 3 nov. 2022 /CNW/ - L'Association minière du Canada (AMC) accueille avec enthousiasme l'Énoncé économique de l'automne annoncé aujourd'hui, qui comprend de nombreux engagements qui apporteront un soutien au secteur minier du pays, l'un des plus importants moteurs de l'économie dans le secteur des ressources naturelles.

L'annonce par le gouvernement d'un crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres pouvant atteindre 30 %, axé sur les technologies à zéro émission, les véhicules industriels électriques et les petits réacteurs modulaires, témoigne de son solide appui à l'amélioration de l'électrification, processus qui est en cours depuis longtemps dans le secteur minier canadien.

« Ce crédit d'impôt à l'investissement profitera à l'industrie minière canadienne de plusieurs façons, car le déploiement de véhicules zéro émission et de solutions ne produisant pas de GES s'accélère dans notre secteur, a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. L'urgence de s'attaquer aux changements climatiques et le besoin de matériaux pour soutenir l'évolution technologique sont une priorité pour notre industrie, et ce crédit d'impôt aidera notre secteur à réaliser ses objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques. »

La fragilité des chaînes d'approvisionnement, que la pandémie a exposée, ainsi que les tensions géopolitiques ont mis en évidence la nécessité de nouvelles mines et de nouveaux projets d'infrastructure. Les nombreux processus complexes auxquels un projet doit être soumis avant d'être approuvé signifient qu'à l'heure actuelle, ces projets ne peuvent pas être réalisés à temps pour atteindre les objectifs communs du Canada en matière de changements climatiques, de sécurité de la chaîne d'approvisionnement et de minéraux critiques.

L'Énoncé économique de l'automne propose plusieurs mesures qui, si elles sont bien mises en œuvre, amélioreront le processus de délivrance de permis du Canada et, par extension, sa capacité de fournir les produits miniers, y compris les minéraux critiques, essentiels pour répondre à la demande intérieure et à celle de ses alliés. Plus précisément, l'intention de fournir jusqu'à 1,28 milliard de dollars sur six ans à plusieurs ministères et organisme fédéraux, y compris l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC), est une étape positive pour assurer l'amélioration du processus de délivrance de permis d'exploitation minière.

« Des ressources supplémentaires pour des organismes comme l'AEIC sont les bienvenues et il sera essentiel qu'elles soient dépensées judicieusement, a souligné M. Gratton. À ce jour, l'AEIC n'a pas fait un travail satisfaisant pour personnaliser les évaluations de projet. Il est impératif d'embaucher un plus grand nombre d'experts en la matière, plutôt qu'un plus grand nombre d'employés, afin de contribuer à des évaluations de projet plus efficaces dans les délais requis pour lutter contre les changements climatiques et tenir compte des réalités géopolitiques. Le Canada a connu un énorme succès en attirant de nouveaux investissements dans la chaîne de valeur des batteries en promettant un approvisionnement fiable en matériaux pour batterie, et nous devons maintenant livrer la marchandise. »

L'Énoncé économique de l'automne indique également qu'un soutien accru pour la chaîne de valeur des minéraux critiques sera accordé dans le budget de 2023, en partie en réponse à l'Inflation Reduction Act (loi sur la réduction de l'inflation) des États-Unis. Voici d'autres aspects de l'Énoncé économique de l'automne qui profiteront au secteur minier canadien :



Un prochain crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène afin d'appuyer les investissements dans la production d'hydrogène propre.



Des détails supplémentaires sur le Fonds de croissance du Canada, qui sera mis à la disposition de nombreuses entreprises, y compris celles de l'industrie minière et les chefs de file du secteur de l'exploitation des sables bitumineux qui cherchent d'importantes solutions technologiques de réduction du carbone, comme le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC).



Le lancement d'une agence canadienne d'innovation et d'investissement, qui aidera certaines des entreprises les plus novatrices du Canada à prendre de l'expansion, à commercialiser leurs produits, à croître et à créer des emplois dans une économie mondiale en évolution.



Des fonds supplémentaires pour appuyer la formation axée sur les compétences, y compris 802,1 millions de dollars sur trois ans pour la Stratégie emploi et compétences jeunesse.

L'industrie minière est un important secteur de l'économie canadienne, qui contribue pour 125 milliards de dollars au PIB national et qui est à l'origine de 22 % de la valeur totale des exportations nationales. Le secteur minier canadien emploie directement et indirectement 665 000 personnes à l'échelle du pays. Proportionnellement, l'industrie est le plus important employeur privé de personnes autochtones et un client de première importance pour les entreprises autochtones.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont très actifs dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Veuillez consulter le sitewww.mining.ca.

SOURCE Association minière du Canada (AMC)

Renseignements: Cynthia Waldmeier, Directrice principale, Communications et affaires publiques, Association minière du Canada, Téléphone : 613 233-9392, poste 225 ou 613 894-2128 (cellulaire), Courriel : [email protected]