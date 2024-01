NEW YORK, le 11 janv. 2024 /CNW/ - McWhorter poursuit son approche visionnaire en vue de relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Dans un monde où la technologie et la finance jouent des rôles clés, le travail effectué par McWhorter représente un témoignage potentiel des changements et occasions possibles. McWhorter a créé un certain nombre de programmes mondiaux visant à donner le pouvoir aux différentes générations d'optimiser les capacités de la technologie et plus encore. À mesure que ces programmes continuent d'évoluer, ils portent la promesse d'un avenir meilleur et plus inclusif pour tous.

C.K. McWhorter

En plus de renforcer l'autonomie des jeunes, McWhorter s'engage à préparer la main-d'œuvre de demain. Avec l'essor de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation, demeurer concurrentiel sur le marché du travail exige de l'adaptabilité et des compétences technologiques.

Pour répondre à ce besoin, McWhorter a élaboré des programmes de formation et des initiatives visant à développer les compétences des professionnels du domaine de la technologie. Qu'il s'agisse d'intelligence artificielle, d'analyse de données ou de codage, ces programmes sont conçus pour donner aux chercheurs d'emploi les compétences nécessaires afin de connaitre du succès dans un monde axé sur la technologie.

Exploiter le pouvoir de l'IA :

L'intelligence artificielle (IA) est devenue une force de transformation dans diverses industries, des soins de santé à la finance, en passant par la fabrication et le divertissement. À mesure que l'IA continue de remodeler le paysage commercial, il devient de plus en plus essentiel d'en comprendre les subtilités et capacités.

L'engagement de McWhorter dans le domaine de l'éducation technologique comprend un volet important sur les compétences relatives à l'IA. Initiant les gens aux principes fondamentaux de l'IA, de l'apprentissage automatique et de l'analyse des données, vos programmes leur donnent les moyens d'exploiter le potentiel de l'IA dans leur parcours professionnel. Qu'il s'agisse d'élaborer des solutions basées sur l'IA ou de tirer parti des outils d'IA pour la prise de décisions, les participants acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour s'épanouir dans des environnements alimentés par l'IA.

Le codage au service d'un avenir meilleur :

Le codage est le langage de l'ère numérique, et la maîtrise des langages de programmation donne accès à une multitude de possibilités. Vos initiatives de codage visent à démystifier le sujet et à le rendre accessible aux personnes de tous les horizons et de tous les âges.

Plus particulièrement, les camps de codage destinés aux enfants offrent une introduction précoce au monde de la programmation. Ces camps enseignent non seulement les aspects techniques du codage, mais ils favorisent aussi les compétences dans le domaine de la résolution de problèmes, la créativité et la pensée logique. En suscitant un engouement pour le codage dès le plus jeune âge, vous stimulez une nouvelle génération d'innovateurs technophiles qui favoriseront les progrès au cours des prochaines années.

Voici la déclaration de McWhorter :

« Le codage ne se résume pas à écrire des lignes de code; il consiste à résoudre des problèmes, à faire preuve de créativité et à bâtir l'avenir. Grâce à nos initiatives de codage, nous inspirons une nouvelle génération de pionniers du numérique. » « L'IA et les compétences en codage ne se limitent pas à des carrières précises; elles représentent les clés pour ouvrir un monde de possibilités. Notre objectif est de rendre l'enseignement technologique accessible à tous. »

