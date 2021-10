L'engagement étudiant est à l'honneur au 14e Gala Forces AVENIR au secondaire

Un montant total de 520 000 $ a été versé aux lauréats, dont 460 000 $ en bourses d'études universitaires aux élèves engagés et persévérants, et 60 000 $ en argent, lors de cette éblouissante soirée de reconnaissance annuelle animée par Stéphan Bureau, qui s'est tenue au Capitole de Québec. Par ailleurs, 12 élèves engagés de la région de l'Outaouais ont reçu une bourse de formation professionnelle qui leur offre la gratuité pleine et entière, et ce, pour le programme de leur choix.

La soirée a également permis d'entendre l'histoire extraordinaire de chaque gagnant et de couronner quatre grands lauréats provinciaux, qui ont reçu un trophée AVENIR et une bourse de 1 500 $.

Dans la catégorie Élève engagé, Anthony Duval, de l'École secondaire du Versant à Gatineau, a remporté les grands honneurs. Pour ce jeune homme, l'urgence d'agir pour le climat l'incite à sensibiliser les autres en vulgarisant le phénomène lors de conférences, de foires et de concours. Qui plus est, pour ce pair aidant et membre du comité de l'égalité des sexes, rendre sa communauté heureuse est thérapeutique et prendre la parole au nom de la Terre est essentiel.

Mohamad Shahin, de l'École secondaire de la Seigneurie, s'est quant à lui démarqué dans la catégorie Élève persévérant. Aveugle des suites d'une opération pour une tumeur au cerveau depuis l'âge de 4 ans, ce jeune Syrien est arrivé au Québec en 2017, fin prêt à briser les barrières imposées par son handicap. Reconnaissant envers toute l'aide qu'il a reçue au fil des années, aujourd'hui, parlant très bien français, il travaille dans un restaurant où le service se fait dans l'obscurité et désire poursuivre ses études pour redonner ce qu'il a reçu.

Annie Moreau, de l'école secondaire de Neufchâtel, a été couronnée grande lauréate provinciale dans la catégorie Personnel engagé. Cette enseignante d'éducation physique veut éduquer et rendre autonomes les jeunes afin qu'ils prennent en charge leur bien-être et leur santé physique et mentale. Par le biais de sa page Facebook, de sa chaîne YouTube et d'une émission diffusée à Télé-Québec, elle réalise des capsules vidéo pour faire bouger les enfants du Québec et même de l'Ontario.

Finalement, le trophée AVENIR dans la catégorie Projet engagé a été remis aux membres du Projet solidaire, de l'école secondaire de la Seigneurie. Ce projet rassemble des élèves de 1re et 3e secondaire du programme Entrepreneuriat-études qui ont aidé des personnes itinérantes touchées par les difficultés causées par la pandémie en leur préparant plus de 500 repas et 200 collations et en fabriquant 40 sacs en tissus recyclés servant à distribuer des produits d'hygiène. Et fort heureusement, ce projet sera récurrent!

Soulignons également que quatre prix Coups de cœur régionaux ont été décernés.

Le projet Dans ma valise pour le pôle de Québec et Est-du-Québec (École secondaire Vanier ) : La création d'un site Web permettant une visite virtuelle des pays d'où viennent les élèves.

pour le pôle du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord (École secondaire Charles-Gravel) : Une élève ayant surmonté de graves problèmes personnels et qui aujourd'hui, avec une moyenne de 90 %, intègre le programme de sciences naturelles au cégep. Rosalie Filion pour le pôle de l'Outaouais et Abitibi-Témiscamingue (École secondaire Grande-Rivière) : Une élève qui utilise les mots et des arguments censés pour construire un monde meilleur.

Dans le cadre de ses programmes secondaire et universitaire 2021, Forces AVENIR a remis un total de 182 000 $ en argent et 460 000 $ en bourses d'études. L'organisme contribue ainsi à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.

Pour accéder aux photos des lauréats suivez le lien suivant : https://drive.google.com/drive/folders/1Qtd-7sTXGurAg4B3EgShvoiTW8b3kYBR?usp=sharing

