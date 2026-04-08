Un faible engagement entraîne une perte de productivité de plus de 10 billions de dollars à l'économie mondiale.

WASHINGTON, le 8 avril 2026 /CNW/ - L'engagement des employés à l'échelle mondiale a chuté à 20 % en 2025, après avoir atteint un pic de 23 % en 2022, ce qui représente la première fois que Gallup enregistre deux années consécutives de baisse de l'engagement mondial. Malgré des progrès à long terme, notamment une hausse de huit points depuis 2009, le récent recul laisse présager des défis croissants pour les organisations du monde entier, selon le dernier State of the Global Workplace report.

Chaque point de pourcentage d'engagement représente environ 21 millions d'employés à l'échelle mondiale. Bien que la tendance à long terme montre une amélioration de la qualité du travail pour des millions de personnes, les baisses récentes suscitent des inquiétudes.

La faible mobilisation continue d'entraîner des coûts économiques importants. En 2024, le désengagement a entraîné une perte de productivité mondiale estimée à 10 billions de dollars, soit l'équivalent de 9 % du PIB mondial.

La baisse mondiale de l'engagement en 2025 était généralisée sur le plan géographique, aucune région n'ayant connu d'augmentation. L'Asie du Sud (-5 points) a connu la chute la plus importante.

Les gestionnaires continuent de réduire l'engagement à l'échelle mondiale

La récente baisse de l'engagement à l'échelle mondiale est en grande partie attribuable à la baisse de l'engagement des gestionnaires. Depuis 2022, l'engagement des gestionnaires a diminué de neuf points de pourcentage, dont une baisse de cinq points en 2025 seulement (passant de 27 % à 22 %). En revanche, l'engagement des contributeurs individuels est demeuré largement stable.

Les gestionnaires ont toujours été plus engagés que les employés qu'ils dirigent, mais cet écart s'est considérablement rétréci. Aujourd'hui, les gestionnaires ne sont pas plus engagés que les contributeurs individuels, ce qui signale un changement critique de la dynamique en milieu de travail.

Les données régionales soulignent la tendance. En Asie du Sud - en grande partie attribuable à l'Inde - l'engagement des gestionnaires a diminué de huit points en 2025, parallèlement à une réduction du nombre de gestionnaires, ce qui suggère que l'aplatissement organisationnel pourrait contribuer à une baisse de l'engagement.

Les gestionnaires jouent également un rôle central dans les nouvelles tendances en milieu de travail, y compris l'adoption de l'intelligence artificielle. Une étude menée par Gallup aux États-Unis révèle que les initiatives dirigées par les gestionnaires et l'intégration de systèmes sont des facteurs clés de l'utilisation fréquente de l'IA au sein des organisations.

« Ce rapport établit une base de référence mondiale pour l'efficacité de la gestion à l'ère de l'IA », affirme Jon Clifton, PDG de Gallup. « Les entreprises investissent massivement dans l'IA, mais les résultats ne figurent pas dans les résultats nets. Les données de Gallup indiquent une réponse que le monde des entreprises a largement ignorée : le gérant. »

Les perceptions du marché mondial de l'emploi sont stables malgré les changements régionaux

Environ la moitié des salariés (52 %) estiment que c'est un « bon moment » pour chercher un emploi, soit une hausse d'un point de pourcentage par rapport à 2025. L'optimisme sur le marché de l'emploi a augmenté chez les travailleurs entièrement sur place, mais a diminué chez les employés à distance et aptes à travailler à distance, probablement en raison d'une disponibilité réduite des possibilités à distance.

À l'échelle régionale, l'Australie-Nouvelle-Zélande (-12 points) et les États-Unis et le Canada (-10 points) ont connu les plus fortes baisses d'optimisme sur le marché du travail.

Bien que l'Australie et la Nouvelle-Zélande demeurent au-dessus de la moyenne mondiale, les États-Unis et le Canada se classent maintenant parmi les régions les moins optimistes à l'échelle mondiale.

Le bien-être des employés s'améliore légèrement, mais demeure sous pression

Le bien-être des employés à l'échelle mondiale s'est amélioré pour la première fois en trois ans : 34 % des employés ont été classés comme prospères, soit une hausse d'un point de pourcentage par rapport à 2024. Les gains ont été entraînés par des hausses en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Europe.

Toutefois, les émotions négatives quotidiennes - y compris le stress, la colère et la tristesse - demeurent élevées par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, ce qui suggère un changement durable dans la façon dont les employés vivent le travail et la vie personnelle.

Les dirigeants déclarent un bien-être général et un engagement plus élevés que les contributeurs individuels, mais ils sont beaucoup plus susceptibles d'éprouver quotidiennement du stress, de la colère, de la tristesse et de la solitude. Malgré ces défis, l'engagement joue un rôle de protection essentiel : Les gestionnaires engagés signalent des niveaux plus faibles d'émotions négatives et sont beaucoup plus susceptibles de s'épanouir que leurs pairs moins engagés.

À propos de Gallup

Gallup fournit des analyses et des conseils pour aider les dirigeants et les organisations à résoudre leurs problèmes les plus urgents. Comptant plus de 80 ans d'expérience et bénéficiant d'une portée mondiale, Gallup en sait plus sur les attitudes et les comportements des employés, des clients, des étudiants et des citoyens que n'importe quelle autre organisation à travers le monde.

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SOURCE GALLUP, INC

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