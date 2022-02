Ces deux caractéristiques de Genesis - toutes deux des premières mondiales technologiques - ont été évaluées par un jury au sein de l'AJAC se penchant spécifiquement sur la complexité des meilleures nouvelles technologies automobiles au Canada.

L'alerte d'occupant arrière avec détecteur radar représente une percée en matière de sécurité des occupants arrière grâce à un système faisant appel à des capteurs radar afin de détecter tout mouvement sur le siège arrière et dans l'espace cargo. Contrairement aux fonctionnalités similaires offertes par d'autres marques, l'alerte d'occupant arrière avec détecteurs radar de deuxième génération de Genesis détecte non seulement le poids, mais les mouvements également. Le radar intégré dans la garniture de toit du véhicule peut détecter de très petits mouvements, notamment le mouvement de respiration de la poitrine d'un enfant endormi ou celui d'un animal endormi dans l'espace cargo. Si une personne est laissée dans le véhicule, le conducteur sera averti par de nombreuses alertes visuelles et sonores. L'alerte d'occupant arrière par radar est offerte de série sur tous les modèles Genesis GV70 2022.

« Dans le cadre de notre engagement d'offrir aux propriétaires Genesis une expérience d'achat et de propriété automobile inégalée, nous nous concentrons sur les caractéristiques qui témoignent de l'absolue priorité que nous accordons à la sécurité. Grâce à l'alerte d'occupant arrière avec radar, nos clients disposent d'une caractéristique supplémentaire contribuant à la sécurité de leur plus précieuse cargaison », a déclaré Lawrence Hamilton, directeur général de Genesis Motors Canada.

Le lecteur d'empreintes digitales embarqué représente une nouvelle référence procurant une expérience personnalisée grâce à la commodité du système et à la facilité d'utilisation. Après avoir configuré un profil d'empreintes digitales à l'écran multimédia, les conducteurs pourront utiliser le lecteur d'empreintes digitales afin de charger leur profil de conducteur. Ainsi, d'une simple pression d'un bouton, les conducteurs pourront rappeler les paramètres du véhicule correspondant à leur profil, notamment : la position des rétroviseurs et du siège, la position et les préférences de l'affichage tête haute, les réglages radio/audio en mémoire, les données Bluetooth, ainsi le contrôle de la climatisation et les réglages du véhicule. La reconnaissance des empreintes digitales embarquée de Genesis est offerte de série dans tous les modèles GV70 et marque la naissance d'une technologie biométrique embarquée offrant l'occasion d'étendre dans l'avenir diverses capacités et fonctions technologiques.

« Chez Genesis, nous croyons aux solutions faites sur mesure visant à trouver de nouvelles façons de faciliter la vie de nos clients », a déclaré Hamilton. « Le lecteur d'empreintes digitales embarqué active les paramètres personnels du conducteur sur simple pression d'un bouton, éliminant ainsi la nécessité de rétablir la position du siège et des préréglages audio chaque fois que l'un des deux conducteurs prend le volant du véhicule qu'ils partagent ».

Hamilton de conclure : « Nous sommes honorés d'accepter ces prix de l'AJAC et sommes reconnaissants envers le jury pour le temps qu'il a consacré à l'évaluation et à l'analyse complètes de ces fonctionnalités avancées de sécurité et de commodité ».

Genesis Motors Canada

Genesis Motors Canada, dont le siège social est situé à Markham en Ontario, assure la distribution, la mise en marché et le service des véhicules Genesis au Canada grâce à un réseau de 30 agences de distribution. Genesis est une toute nouvelle marque automobile mondiale de grand luxe offrant les standards les plus élevés en matière de performance, de design et d'innovation. Genesis offre une gamme de véhicules incluant la berline sport G70, la berline exécutive G80, la berline porte-étendard G90 et le véhicule utilitaire sport GV80. Tous les véhicules Genesis vendus au Canada sont offerts à un prix tout compris, incluant le service de voiturier Genesis à domicile pour la vente et le service, les entretiens réguliers gratuits, une garantie complète, et plus encore. Visitez www.Genesis.ca pour en savoir davantage.

Pour plus d'informations, une entrevue ou des photos, veuillez contacter :

Jarred Pellat

Directeur des relations publiques

Genesis Motor North America

Mobile : 949-683-0637

Courriel : [email protected]

SOURCE Genesis Motors Canada