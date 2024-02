L'engagement communautaire : une raison d'être chez Olymel qui a reversé en 2023 l'équivalent de plus de 1 740 000$ à des organismes locaux

ST-HYACINTHE, QC, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Olymel annonce avoir reversé en 2023 l'équivalent de plus de 1 740 000$ en dons et commandites à des organismes locaux et se dotera, au printemps 2024, d'une nouvelle politique en la matière afin de maximiser son engagement dans la communauté.

Pour Olymel, l'implication dans la communauté est au cœur des priorités de l'entreprise, une valeur présente dans son ADN depuis la création de l'entreprise.

« Nourrir le monde en pensant à demain » c'est assurer l'accès à des produits alimentaires de qualité, à la fois sûrs, nutritifs et respectueux de l'environnement. Cela passe aussi par l'engagement auprès de ceux qui en ont le plus besoin et l'organisation d'événements caritatifs pour soutenir les causes qui lui tiennent à cœur.

Plus de 1 740 000$ reversés à des organismes en 2023

Pour l'année 2023, l'entreprise a reversé un grand total de 1 740 000$ aux organismes qu'elle soutient, principalement dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la santé.

De ce montant global, Olymel a redonné l'équivalent de 1 250 000$ en produits. Selon le système de calcul de dons des Banques alimentaires du Québec), cela représente l'équivalent de 3 750 000 repas.

200 000$ ont pour leur part été reversés auprès de grands partenaires, notamment La Tablée des Chefs, qu'Olymel soutient chaque année depuis plus de quinze ans et Leucan, dont Yanick Gervais, président-directeur général d'Olymel, siège sur le conseil d'administration.

100 000$ ont été donnés à des organismes des régions dans lesquelles Olymel est présente pour soutenir des projets de sécurité alimentaire, sport, culture ou autres.

Enfin, grâce à la participation active de ses employés et partenaires d'affaires, 190 000$ ont été amassés dans le cadre du programme Ensemble on Redonne pour les organismes locaux d'aide alimentaire.

Les régions au cœur de l'implication communautaire d'Olymel

Depuis toujours, Olymel a occupé une présence forte en région et a œuvré pour soutenir ses communautés d'accueil.

Pour l'entreprise, il est essentiel que ces activités se traduisent par des changements positifs et durables afin de lutter contre l'insécurité alimentaire et favoriser la santé et le bien-être des enfants.

« Olymel, depuis sa création, a toujours prôné des valeurs familiales fortes. Pour nous, il est impensable de porter le slogan « On nourrit le monde », sans penser à ceux qui n'ont pas forcément la chance au quotidien d'être en mesure d'alimenter leur famille comme ils le souhaitent. Afin de maximiser notre impact dans les régions où sont implantées nos opérations, il nous fallait trouver le dénominateur commun entre les besoins de ces communautés et la mission et les valeurs de notre entreprise. Nous avons ainsi choisi de concentrer nos efforts sur les projets destinés à lutter contre l'insécurité alimentaire et favoriser la santé et le bien-être des enfants », a déclaré Yanick Gervais, Président-directeur général d'Olymel.

Création d'une nouvelle politique de dons et commandites et d'une plateforme en ligne

Par ailleurs, Olymel adoptera au printemps 2024 une nouvelle politique de dons et commandites afin de maximiser son impact. Une plateforme en ligne sera par la suite mise en place pour faciliter les demandes et permettre une meilleure gestion des sollicitations.

« Les différents organismes pourront accéder facilement à notre nouvelle plateforme en ligne pour présenter une demande de commandite. Pour nos équipes, il sera désormais plus facile d'effectuer le suivi de nos implications, et de s'assurer d'une présence équitable dans toutes les régions que nous souhaitons soutenir. Pour les organismes, c'est l'assurance d'un processus facilité et plus rigoureux, qui permettra, en bout de ligne de maximiser notre impact localement », a poursuivi Yanick Gervais, président-directeur général.

À propos d'Olymel

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L'entreprise s'est donné pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. L'entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick et emploie plus de 13 000 personnes. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 4,5 milliards de dollars. L'entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, La Fernandière, Pinty's, Tour Eiffel et F. Ménard.

