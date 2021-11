L'énergie verte du Québec et ses actions climatiques ont suscité un vif intérêt à la Conférence de Glasgow sur le climat

GLASGOW, Royaume-Uni, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Au terme de sa participation à la 26e Conférence des Parties (CdP-26) à la Convention-cadre de Nations Unies sur les changements climatiques (CNUCC), à Glasgow, en Écosse, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, s'est réjoui des échanges auxquels il a pu participer et de l'intérêt qu'ont suscité les nombreuses actions du gouvernement du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques, particulièrement en matière de tarification du carbone, d'électrification des transports, de protection de la biodiversité et de coopération climatique internationale.

Le ministre Charette a participé à plusieurs événements liés à l'électrification des transports cette semaine, dont l'événement Transportation Innovation for Net Zero Trajectories, organisé par le Sustainable Innovation Forum, et l'événement RouteZero: driving innovation forward on zero emission vehicles, où le ministre a participé à un panel abordant le thème des chaînes d'approvisionnement. Le ministre a fait connaître la volonté du Québec de développer une filière batterie.

Le Québec a souscrit à plusieurs initiatives internationales visant notamment à appuyer la mobilité électrique, dont la déclaration Further, Faster, Together: Under2 Leaders Action at COP-26. Le ministre Charette a également annoncé que le Québec souscrivait au Global MOU for MHD ZEV, un protocole d'entente proposé par l'organisme CALSTART et le gouvernement des Pays-Bas visant à accélérer la décarbonisation du transport routier lourd.

Afin de promouvoir la tarification du carbone, le ministre Charette et le ministre de l'Énergie du Chili, M. Juan Carlos Jobet, ont lancé la Déclaration de Glasgow sur la tarification carbone dans les Amériques, une initiative de la plateforme Carbon Pricing in the Americas que coprésident le Québec et le Chili.

Au nom du gouvernement du Québec, le ministre a également signé une entente de collaboration en matière de lutte contre les changements climatiques et de tarification du carbone avec la Californie et la Nouvelle-Zélande. Ce faisant, les trois gouvernements conviennent de renforcer leur partenariat touchant les marchés du carbone, d'explorer les occasions d'harmoniser leur système respectif et d'étendre leur collaboration dans d'autres domaines, comme la mobilité durable, la foresterie et l'agriculture.

À l'invitation du président de la CdP-26, Alok Sharma, le ministre Charette s'est adressé aux participants d'un événement de la CNUCC, le High Level Adaptation Contributor Fund. Le ministre a rappelé l'importance pour les gouvernements infranationaux de contribuer au financement climatique international et a rappelé la contribution de 10 millions de dollars du Québec au Fonds pour l'adaptation. Par ce nouvel engagement, le Québec vient tripler sa contribution par rapport à celle de 2019.

Le ministre québécois a été sollicité par un grand nombre de représentants d'États nord-américains et d'ailleurs sur la planète. La mission du ministre a donc été ponctuée de plusieurs entretiens au cours desquels il a pu partager le savoir-faire québécois et explorer les pistes de collaboration possibles.

Finalement, soulignons que le Québec a remporté le premier prix des Leadership Awards 2021 décernés par la Coalition Under2, une organisation internationale qui regroupe quelque 260 membres dont le Québec. Le Québec a gagné ce prix dans la catégorie « Partenariats climatiques » en récompense des alliances et partenariats qu'il a su créer avec ses pairs de la Coalition ainsi qu'avec d'autres États et pays à travers le monde pour accélérer la décarbonisation de l'économie mondiale.

Citation :

« Au cours des deux dernières semaines, le premier ministre, M. François Legault, et moi-même, avons fait plusieurs annonces importantes, qui cimentent notre position de leader en matière de lutte contre les changements climatiques en Amérique du Nord. Ces annonces vont avoir un effet très important sur notre capacité à réussir notre transition énergétique. Nous avons pu mettre en valeur les nombreuses actions mises en œuvre ici, en particulier notre marché du carbone, nos politiques en matière d'électrification des transports et, bien sûr, notre Plan pour une économie verte 2030. Tout au long de ma mission, j'ai aussi pu constater à quel point le Québec est reconnu comme un leader et un partenaire dans la décarbonisation de l'économie mondiale. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Parmi les élus que le ministre a rencontrés, citons :

M. Sergio Humberto Graf Montero , secrétaire à l'Environnement et au Développement du territoire de l'État du Jalisco (SEMADET, Mexique);

, secrétaire à l'Environnement et au Développement du territoire de l'État du (SEMADET, Mexique);

M. Jay Inslee , gouverneur de l'État de Washington ;

, gouverneur de l'État de ;

M me Kate Brown , gouverneure de l'État de l'Orégon;

, gouverneure de l'État de l'Orégon;

M. Wade Crowfoot , secrétaire aux Ressources naturelles de la Californie;

, secrétaire aux Ressources naturelles de la Californie;

M me Julie James , ministre responsable des Changements climatiques du pays de Galles;

, ministre responsable des Changements climatiques du pays de Galles;

M. Michael Matheson , ministre responsable de la Carboneutralité, de l'Énergie et des Transports de l'Écosse;

, ministre responsable de la Carboneutralité, de l'Énergie et des Transports de l'Écosse;

M. Jay Robert Pritzker , gouverneur de l' Illinois ;

, gouverneur de l' ;

M me Zakia Khattabi, ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal de Belgique;

Zakia Khattabi, ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal de Belgique;

M me Fiona Hyslop, députée du Scottish National Party et vice-présidente de la commission Net Zéro, Énergie et Transport au Parlement écossais;

Fiona Hyslop, députée du Scottish National Party et vice-présidente de la commission Net Zéro, Énergie et Transport au Parlement écossais;

M. Liam Kerr , du Scottish Conservative and Unionist Party;

, du Scottish Conservative and Unionist Party;

M me Alison Johnstone, du Scottish Green Party;

Alison Johnstone, du Scottish Green Party;

M. Steven Guilbeault , ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada ;

, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du ;

M. George Heyman , ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques de la Colombie-Britannique;

, ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques de la Colombie-Britannique;

M. David Piccini , ministre de l'Environnement de l' Ontario .

https://twitter.com/MELCC_Qc

https://www.facebook.com/MELCCQuebec/

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Renseignements: Source : Rosalie Tremblay-Cloutier, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 438 777-3777; Information : Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. : 418 521-3991

Liens connexes

http://www.environnement.gouv.qc.ca/