«Nous en avons beaucoup à célébrer en ce moment, même si le monde autour de nous est en pleine période de changement. Pendant la pandémie, Ardène a célébré ses 40 ans dans le milieu de la mode, ce qui nous a fait réfléchir à ce qui nous connecte et ce qui continue de nous faire grandir après tant d'années», partage la Chef du Marketing chez Ardène, Kelly Solti. «Et la réponse à cette question, c'est l'énergie et nos talents. Quand on bâtit des équipes motivantes, solidaires, et à l'écoute les unes des autres, l'énergie est vraie. Et nous voulions inviter nos clients à partager cette énergie avec nous. C'était ça, l'inspiration derrière cette campagne.» Pour lui donner vie, Ardène a engagé un groupe d'amis de sa ville natale, Montréal, pour «capturer la magie qui se produit quand on est entouré de gens dynamiques.»

Le lancement de la campagne se fait au même moment que les clients retrouvent une expérience de magasinage en personne, et partage un message de positivité et d'optimisme que plusieurs ont hâte d'entendre.

Malgré les défis rencontrés en raison de la COVID-19 pendant presque deux ans et demi, Ardène a continué de renforcer son empreinte et son image en magasin dans le monde du commerce au détail (avec une superficie totale qui a augmenté de 25 % en l'espace de seulement quelques années). Avec de nouveaux investissements pour le site ardene.com, l'application Ardène, et un tout nouveau programme de loyauté à venir bientôt, l'entreprise ne cesse de développer ses initiatives multicanales. Aujourd'hui, Ardène compte plus de 2 millions d'abonnés au travers de ses diverses plateformes sociales, incluant une augmentation de 55 % de ses abonnés sur TikTok en 2022, où la compagnie a attiré l'attention de son audience cible, soit la génération Z.

La compagnie canadienne n'a cessé d'accroître sa présence au niveau international, alors qu'elle compte plus de 300 magasins à travers l'Amérique du Nord, incluant 35 aux États-Unis et une douzaine au Moyen-Orient. L'année dernière seulement, Ardène a ouvert 10 magasins chez nos voisins du sud, élargissant sa portée du Nord-Est jusqu'à la Floride, où les couleurs vibrantes de la marque complémentent l'atmosphère estivale de l'État.

Pour ce qui en est de son offre de produits, Ardène continue d'épurer sa sélection pour susciter un intérêt et offrir un vent de fraîcheur aux consommateurs. Plus récemment, la compagnie a élargi son offre pour inclure des capsules avec des ambassadeurs de marque, les collections Ardene Man, Curve - contenant une plus grande sélection de tailles, éco-consciente, et bien plus.

Malgré que l'évolution d'Ardène s'est faite dans l'ombre de la pandémie jusqu'à tout récemment, les acheteurs ont commencé à remarquer les changements, qui sont souvent référés comme étant un «glow up» par les internautes. «Les meilleurs ''glow up'' commencent de l'intérieur», ajoute Solti en référence aux commentaires en ligne, «que ce soient nos équipes ou nos clients, l'important est de rester vrai envers soi-même, de ne pas se retenir et d'être vibrant. Soyez vous-même et soutenez-vous mutuellement. C'est ça la clé du succès, c'est ça l'énergie!»

Pour appuyer la campagne, Ardène lancera également un filtre Instagram conçu sur mesure à être utilisé par les abonnés sur la plateforme sociale. Ces derniers peuvent partager une vidéo pour mettre en valeur L'énergie Ardène sur Instagram en utilisant le filtre «Quelle est ton énergie» et le mot-clé #LenergieArdene dès le 27 juillet pour courir la chance de remporter une séance de magasinage d'une valeur de 1000 $.

Suivez Ardène sur les réseaux sociaux

TikTok https://www.tiktok.com/@ardene

Instagram https://www.instagram.com/ardene/

À propos d'Ardène

Ardène est l'ultime destination de mode abordable en Amérique du Nord et ailleurs. Avec plus de 300 magasins au Canada, 35 aux États-Unis, une présence à l'internationale en expansion et un commerce électronique en croissance sur ardene.com, l'entreprise est inspirée par le monde constamment changeant de sa clientèle. Ardène croit que la mode ne devrait pas être exclusive ni intimidante, elle devrait être vraie et célébrée avec confiance et avec un enthousiasme sans précédent.

www.ardene.com | ardenecorporate.com

SOURCE ARDENE

Renseignements: [email protected]