WSP Canada annonce son partenariat avec Marion Thénault

MONTRÉAL, le 5 août 2022 /CNW Telbec/ - WSP Canada (WSP) annonce un partenariat unique avec la skieuse acrobatique canadienne et médaillée olympique Marion Thénault pour l'aider à poursuivre son rêve de participer à nouveau aux Jeux olympiques en 2026 et de devenir ingénieure.

Marion étudie actuellement en génie aérospatial à l'Université Concordia et travaillera main dans la main avec des membres de l'équipe Sciences de la Terre et environnement de WSP Canada dans l'objectif de déterminer l'empreinte carbone associée à ses activités sportives et ses déplacements aux quatre coins de la planète pour participer au circuit de la Coupe du monde.

Les experts en changements climatiques de WSP auront la responsabilité de quantifier les émissions associées à ses activités, de rechercher des moyens pour réduire son empreinte et de trouver des solutions pour compenser les effets de ses actions.

L'objectif de ce partenariat novateur ?

WSP souhaite aider Marion à élaborer un plan visant à réduire les émissions générées par son parcours vers les Jeux olympiques d'hiver de 2026 à Milan. Ce processus lui permettra de mieux comprendre le coût pour l'environnement qui découle de ses compétitions sportives et le coût financier nécessaire à la compensation des émissions générées par la poursuite du rêve olympique.

« Ce partenariat avec Marion démontre l'étendue de l'expertise de WSP et notre capacité à innover. C'est une opportunité unique de soutenir une jeune femme dans le développement de sa carrière, tant comme athlète qu'ingénieure. », déclare Marie-Claude Dumas, présidente et cheffe de la direction, WSP Canada.

« En travaillant avec Marion, nous serons en mesure d'offrir des solutions pratiques visant à compenser les émissions liées aux déplacements d'une athlète de haut niveau parcourant le monde pour participer à des compétitions », explique Geneviève Brin, directrice, Changements climatiques, Résilience et Développement durable, WSP Canada.

« Nous espérons que le savoir acquis dans sa quête pour devenir une athlète carboneutre pourra aussi être offert aux athlètes olympiques du monde entier, et que ces derniers adopteront la même stratégie. », ajoute Olivier Joyal, vice-président exécutif, Stratégie et exécution, Sciences de la Terre et Environnement, WSP Canada.

« Je suis ravie de travailler avec WSP afin de réaliser l'objectif de devenir une des premières olympiennes carboneutre au Canada. », se réjouit Marion. « Voyager aux quatre coins de la planète a une incidence sur l'environnement. Elle doit donc être diminuée si nous voulons réduire le plus possible les impacts des changements climatiques. Nous espérons que les recherches que nous effectuerons permettront aux athlètes du monde entier de prendre les mesures nécessaires pour réduire leur empreinte carbone. »

Tout au long des quatre prochaines années, WSP et Marion présenteront des mises à jour sur les progrès accomplis dans leur parcours vers la carboneutralité sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Pour plus d'informations sur les façons dont nous aidons les gens à comprendre leur impact sur les changements climatiques, visitez la page web dédiée à ce sujet.

À propos de WSP

En tant que firme mondiale de premier plan en services professionnels, WSP fournit des services en génie et en conception à ses clients des domaines du transport et des infrastructures, des propriétés et des bâtiments, des sciences de la Terre et de l'environnement, des industries et des ressources et de l'énergie, en plus de leur offrir des services-conseils. WSP est composée d'experts mondiaux, notamment d'ingénieurs, de conseillers, de techniciens, de scientifiques, d'architectes, d'urbanistes, d'arpenteurs, de spécialistes environnementaux et de professionnels en gestion de conception, de programme et de travaux. Ses employés de talent sont en mesure de concevoir et de mener à bien des projets durables partout où ses clients en ont besoin.

Pour en connaître davantage sur WSP : wsp.com/fr-CA.

À propos de Marion Thénault

Vedette montante du ski acrobatique, Marion Thénault a remporté une médaille de bronze lors de l'épreuve de sauts acrobatiques par équipes mixtes aux Jeux olympiques de Beijing en 2022. Elle est membre de l'équipe nationale depuis 2018 et a été nommée recrue de l'année par la Fédération internationale de ski lors de la saison 2020-2021. Elle étudie présentement le génie aérospatial à l'Université Concordia.

