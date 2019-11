L'Empire Vie investit dans The Gryphin Advantage Inc.

KINGSTON, ON, le 8 nov. 2019 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (« Empire Vie ») (TSX: EML.PR.A) a annoncé aujourd'hui qu'elle investissait dans The Gryphin Advantage Inc. (« Gryphin ») à titre d'actionnaire minoritaire.

The Gryphin Advantage Inc. est un agent général administrateur (AGA) indépendant basé dans le sud-ouest de l'Ontario. Ce chef de file fournit des produits d'assurance vie et de placement à la population canadienne par l'entremise d'un réseau de 1 600 conseillers. Rod Millard continuera de diriger cette organisation, qu'il a fondée en 1998.

« À mesure que les acteurs de notre industrie continuent de se consolider, les organisations cherchent des façons de maintenir leurs positions dominantes », affirme Mark Sylvia, président et chef de la direction de l'Empire Vie. « La meilleure façon de nous assurer que les conseillers et les consommateurs ont des choix est, selon nous, d'avoir de solides AGA indépendants. Gryphin dispose d'une solide équipe de direction et d'une excellente fiche de croissance des bénéfices. À titre de gestionnaires de placement, nous y voyons une occasion de placement attrayante et judicieuse. »

Rod Millard, président et chef de la direction de The Gryphin Advantage Inc., explique que l'entente permettra à son organisation de continuer de progresser tout en maintenant le plein contrôle de ses opérations quotidiennes. « L'Empire Vie est un excellent partenaire d'affaires, reconnue pour sa solidité financière et sa vision à long terme. Avec le soutien d'un investisseur solide tel que l'Empire Vie, nous sommes emballés de continuer à faire croître Gryphin tout en maintenant une indépendance complète. »

MM. Sylvia et Millard s'entendent pour dire que cette entente est positive pour le réseau des conseillers indépendants. « Nos deux organisations partagent la même conviction et le même engagement envers la distribution indépendante : toutes deux, nous accordons la plus grande valeur aux relations que nous entretenons avec nos conseillers et au rôle qu'ils jouent pour aider les Canadiens et les Canadiennes à choisir les produits et services financiers qui répondent le mieux à leurs besoins », affirme M. Sylvia. « Nous avons toujours soutenu nos partenaires de la distribution indépendants et continuerons à investir pour soutenir les organisations d'AGA indépendantes qui souhaitent faire croître leurs affaires. »

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Sa mission consiste à aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 30 septembre 2019, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,1 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur Twitter avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

SOURCE The Empire Life Insurance Company

Renseignements: Laurie Swinton, Directrice, Service des communications, 613 548-1890, poste 3374 laurie.swinton@empire.ca

Related Links

http://www.empire.ca