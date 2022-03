Michael Williams, ancien associé de Life Management Financial Group Ltd., dirigera les activités de la nouvelle agence générale administratrice fusionnée en tant que chef de l'exploitation. Les autres dirigeants formeront l'équipe de la haute direction de la Financière TruStone.

« L'Empire Vie entretient de solides relations d'affaires avec toutes les parties impliquées depuis de nombreuses années. Nous croyons tous en l'importance des conseils financiers indépendants et travaillons tous à fournir ces conseils. Nous savons le rôle crucial que jouent les conseils financiers indépendants afin d'aider les Canadiennes et les Canadiens à choisir les produits et services financiers qui correspondent le mieux à leurs besoins, indique Mark Sylvia, président et chef de la direction de l'Empire Vie, et maintenant président et chef de la direction de la Financière TruStone. L'équipe de TruStone est très expérimentée et a continuellement montré son aptitude à faire croître les bénéfices. La Financière TruStone exercera ses activités en tant qu'AGA indépendante disposant du plein contrôle de ses opérations quotidiennes. »

« Nous sommes tous très heureux d'emprunter cette nouvelle voie avec l'Empire Vie. Nous continuerons notre travail comme avant, tout comme le feront les conseillers et conseillères avec lesquels nous œuvrons. Sous le nom Financière TruStone inc., nous continuerons de faire ce que nous avons toujours fait, soit aider nos clients et clientes à atteindre leurs objectifs financiers. Le soutien de l'Empire Vie nous donnera une capacité accrue de croître au sein du marché canadien », explique Michael Williams.

La Financière TruStone continuera d'exercer ses activités en tant que membre de BridgeForce Financial Group.

« Nous sommes impatients de continuer à entretenir les relations durables que nous avons avec nos associés d'affaires qui exercent désormais leurs activités sous le nom de Financière TruStone inc. et l'Empire Vie, et à saisir les occasions que cet évènement positif nous apportera à tous », affirme Allen Wong et Mari‑Jayne Woodyatt, co-présidents de BridgeForce.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale de E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 31 décembre 2021, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 19,6 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur Twitter avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir de l'information additionnelle.

Au sujet de la Financière TruStone inc.

La Financière TruStone inc. (Financière TruStone) est une agence générale administratrice et une filiale en propriété exclusive de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) formée en 2022 par la fusion de six entités très expérimentées dans le marché canadien des services financiers. La société détient plus de 1,2 milliard de dollars en actifs sous gestion et travaille avec plus de 1 100 conseillers et conseillères en sécurité financière indépendants partout en Ontario et dans l'ouest du Canada. La Financière TruStone inc. est membre du regroupement de sociétés BridgeForce.

Au sujet de BridgeForce Financial Group Inc.

BridgeForce Financial Group Inc., une agence générale administratrice (AGA) fondée en 2004, est l'une des plus grandes AGA de propriété et d'exploitation canadiennes. Forte de plus de 2,8 milliards de dollars en actifs sous gestion et de 200 ans d'expérience combinée, BridgeForce redéfinit le secteur en s'appuyant sur ses fondations solides et des relations d'affaires régionales qui regroupent plus de 2 500 conseillers indépendants d'un océan à l'autre. Veuillez visiter www.bridgeforcefinancial.com pour obtenir de l'information additionnelle sur BridgeForce.

La société Financement corporatif KPMG inc. a agi en tant que consultant financier auprès des vendeurs et le cabinet Dentons Canada LLP a agi en tant que conseiller juridique auprès de ceux-ci. La société Ernst & Young LLP a agi en tant que consultant en fiscalité auprès de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie et le cabinet Stikeman Elliott LLP a agi en tant que conseiller juridique auprès de celle-ci.

