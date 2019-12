L'Empire Vie est nommée assureur de personnes de l'année pour la deuxième année consécutive

KINGSTON, ON, le 5 déc. 2019 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) (TSX : EML.PR.A) a été nommée l'assureur de personnes de l'année lors de la remise des trophées Insurance Business Canada de 2019 organisée par Advocis. C'est la deuxième année consécutive et la troisième fois en quatre ans que la société reçoit cet honneur.

La remise des trophées Insurance Business Canada a maintenant lieu depuis quatre ans. Ces trophées mettent en valeur l'excellence de l'industrie canadienne de l'assurance et soulignent les réalisations extraordinaires et les pratiques exemplaires des meilleures organisations et personnes au cours des 12 mois précédant la remise des trophées.

« Ce trophée souligne les étapes importantes que l'Empire Vie a franchies cette année, et grâce auxquelles elle réalise sa mission : Assurance et placements avec simplicité, rapidité et facilitéMD, affirme Mike Stocks, vice-président et chef du marketing, Marchés individuels, à l'Empire Vie. Plus précisément, le panel d'évaluation a pris en compte le travail que nous avons accompli et qui constitue des points de référence pour le secteur en ce qui concerne l'innovation numérique - avec notre processus de soumission de propositions d'assurance vie en ligne Rapide & CompletMD - et l'excellence du service à la clientèle, notamment avec un temps d'attente plus court pour les appels et une capacité à émettre des polices d'assurance vie avec tarification complète en moins de deux jours. »

Les récipiendaires ont été sélectionnés par un panel indépendant composé d'experts, de vétérans et de dirigeants du secteur de l'assurance qui ont examiné les inscriptions selon les critères de chaque catégorie. Les récipiendaires paraîtront dans le numéro de février 2020 du magazine Insurance Business Canada.

« Nous n'aurions pas pu recevoir cet honneur sans le travail de l'équipe de l'Empire Vie et la contribution de nos précieux partenaires de la distribution, ajoute M. Stocks. La réponse enthousiaste des partenaires de la distribution à nos plateformes numériques comme Rapide & CompletMD est un élément clé de notre succès. »

Pour consulter la liste complète des récipiendaires et des finalistes, visitez le www.ibawards.ca (en anglais seulement).

À propos de l'Empire Vie

L'Empire Vie, une filiale d'E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 30 septembre 2019, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,1 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur Twitter avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

Renseignements: Personne-ressource : Laurie Swinton, Directrice, Service des communications, Téléphone : 613 548-1890, poste 3374, Courriel : laurie.swinton@empire.ca

