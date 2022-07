Faits saillants du deuxième trimestre de 2022 (par rapport au deuxième trimestre de 2021)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 34 millions de dollars comparativement à 32 millions de dollars

Résultat par action (de base et dilué) de 34,42 $ comparativement à 32,09 $

KINGSTON, ON, le 28 juill. 2022 /CNW/ - L'Empire Vie a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 34 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2022, comparativement à un résultat net de 32 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2021. L'augmentation du résultat pour le deuxième trimestre est principalement attribuable aux conditions du marché, de l'incidence de la courbe de rendement positive contrebalancée par le mauvais rendement du marché boursier. Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour l'exercice à ce jour est de 72 millions de dollars, comparativement à 189 millions de dollars pour la période comparable de 2021. Ce résultat est principalement attribuable à une libération non récurrente des passifs des polices pour les garanties des fonds distincts, qui a eu lieu au cours du premier trimestre de 2021.

« Nous vivons dans des circonstances particulières, affirme Mark Sylvia, président et chef de la direction. La pandémie qui s'étire, les conflits géopolitiques et, plus récemment, l'augmentation de l'inflation ont des répercussions à la fois sur les consommateurs et les entreprises. Bien qu'elle ne soit pas à l'abri de ces répercussions, l'Empire Vie continue de maintenir de solides résultats et assises financières, bien au-delà de ce qui est nécessaire pour répondre à nos obligations envers notre clientèle. Elle continue également à montrer son engagement envers le réseau des services-conseils indépendants qui est essentiel pour que les Canadiens et Canadiennes puissent accéder aux services professionnels dont ils ont besoin pour accumuler un patrimoine et atteindre la sécurité financière. »

Au cours du deuxième trimestre de cette année, l'Empire Vie a investi à titre d'actionnaire minoritaire dans EXOS Wealth Systems Inc. Cet investissement a été précédé plus tôt cette année par la création de la Financière Trustone Inc., qui découle de la fusion de cabinets de services financiers que l'Empire Vie a acquis, et par son investissement à titre d'actionnaire minoritaire dans Gryphin Advantage en 2019.

Faits saillants financiers









Deuxième trimestre Premier trimestre (en millions de dollars, sauf pour les données par action) 2022 2021 2022 2021 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 34 $ 32 $ 72 $ 189 $ Résultat par action - de base et dilué 34,42 $ 32,09 $ 73,12 $ 191,92 $













30 juin 31 mars 31 déc 30 sept Autres données financières 2022 2022 2021 2021 Rendement de l'avoir des actionnaires ordinaires (quatre trimestres consécutifs)1 7,0 % 6,7 % 13,8 % 16,4 % Ratio total du TSAV 139 % 142 % 144 % 150 %

1 Voir « Mesures non conformes aux normes IFRS »

Le tableau ci-dessous présente une ventilation des composantes des sources de bénéfices par secteur d'activité pour le deuxième trimestre et pour l'exercice à ce jour.







Source des bénéfices Deuxième trimestre Exercice à ce jour (en millions de dollars) 2022 2021 2022 2021 Bénéfices prévus sur les affaires en vigueur 53 $ 49 $ 108 $ 98 $ Effet des nouvelles affaires (1) (6) (4) (7) Gains (pertes) actuariels (36) (4) (38) 146 Mesures de gestion et modifications des hypothèses 17 5 18 15 Bénéfices relatifs aux activités avant impôts 33 43 84 252 Bénéfices relatifs à l'excédent 11 (3) 11 3 Résultat avant impôts 44 40 95 255 Impôts 9 7 21 62 Résultat net attribuable aux actionnaires 35 33 74 194 Dividendes sur actions privilégiées (1) (1) (2) (5) Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 34 $ 32 $ 72 $ 189 $

Les gains et pertes actuariels étaient largement inférieurs pour l'exercice à ce jour, puisque la période comparable de 2021 comprenait une libération non récurrente des passifs des polices pour les garanties des fonds distincts, qui a eu lieu au cours du premier trimestre de 2021. Les gains et pertes actuariels en 2022 sont attribuables aux conditions actuelles du marché et au faible rendement des marchés boursiers, contrebalancé en partie par l'incidence de la courbe de rendement positive. De plus, les résultats des secteurs d'activité incluent une augmentation des charges dans le secteur de la gestion de patrimoine en raison d'un programme d'amélioration de la commission sur les dépôts importants, des résultats techniques favorables au chapitre de la mortalité dans les secteurs de l'assurance individuelle et de la gestion de patrimoine et des résultats techniques défavorables dans le secteur des Solutions d'assurance collective attribuables à la fois à des résultats techniques défavorables au chapitre des règlements d'invalidité de longue durée et à l'incidence de l'inflation sur la tarification de l'assurance maladie complémentaire et de l'assurance dentaire.

Les gains attribuables aux mesures de gestion ont été supérieurs à ceux de la période comparable de 2021 puisque les conditions du marché ont permis des améliorations de l'appariement de durée dans le secteur de l'assurance individuelle pour la période actuelle.

L'augmentation des bénéfices relatifs à l'excédent au cours du deuxième trimestre est principalement attribuable à l'incidence du marché qui a entraîné des gains réalisés sur les actifs disponibles à la vente, comparativement à des pertes réalisées sur les actifs disponibles à la vente pour la période comparable de 2021.

Le ratio total du test de suffisance des sociétés d'assurance-vie (TSAV) de l'Empire Vie, qui était de 139 % le 30 juin 2022 comparativement à 144 % le 31 décembre 2021, continue d'être nettement supérieur aux exigences établies par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada (BSIF) et à la cible interne minimale de l'Empire Vie.

Mesures non conformes aux Normes internationales d'information financière (normes IFRS)

L'Empire Vie utilise des mesures non conformes aux normes IFRS, notamment le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, les sources de bénéfices, les actifs sous gestion, les ventes de primes annualisées, les ventes brutes et nettes de fonds communs de placement et de fonds distincts, ainsi que les rentes fixes. Elle vise ainsi à fournir aux investisseurs des mesures complémentaires à son rendement financier et à mettre en évidence les tendances de ses activités principales qui, autrement, pourraient ne pas être dégagées si elle s'appuyait uniquement sur les mesures financières conformes aux normes IFRS. L'Empire Vie croit également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS pour évaluer les émetteurs.

Information supplémentaire

Tous les montants sont en dollars canadiens et sont basés sur les résultats financiers consolidés non audités de l'Empire Vie pour la période close le 30 juin 2022. Vous pouvez obtenir de l'information supplémentaire sur l'Empire Vie dans le plus récent rapport de gestion de la société et la notice annuelle. Vous trouverez ces documents dans le profil de l'Empire Vie sur le site Web www.sedar.com.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, une filiale d'E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir avec simplicité, rapidité et facilité les produits et les services dont ils ont besoin pour accumuler un patrimoine, générer un revenu et atteindre la sécurité financière. Le 30 juin 2022, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 17 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le empire.ca pour obtenir de l'information additionnelle.

