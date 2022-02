KINGSTON, ON, le 10 févr. 2022 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) rend plus rapide et facile pour les clients de demander une protection d'assurance vie pour leurs enfants et leurs petits-enfants grâce à la simplification du processus de demande d'assurance. Celui-ci comprend moins de questions médicales et offre une plus grande possibilité d'approbation automatique.

« La pandémie a braqué les projecteurs sur l'assurance vie. Nous avons vu croître l'intérêt des parents et des grands-parents pour l'achat d'une assurance vie pour leurs enfants, mais nous avons entendu dire par le passé que de se procurer une telle protection n'était pas un processus aussi simple qu'il aurait pu l'être », explique Mike Stocks, vice-président et chef du marketing, Marchés individuels à l'Empire Vie.

En théorie, il devrait simple et rapide d'acheter une assurance vie pour des enfants, puisque ceux-ci sont jeunes et ont généralement très peu des facteurs de risque qu'examinent les assureurs lors de leur processus d'évaluation. Cependant, le secteur traite généralement les demandes pour enfants comme les demandes pour adultes.

Pour offrir à ses clients une expérience adaptée aux enfants, l'Empire Vie a réduit le nombre de questions et la quantité d'information recueillie sur ses propositions de près de deux tiers. « Par exemple, par le passé, dans le cas d'un enfant souffrant d'asthme, il fallait répondre à près de 20 questions connexes. Maintenant, il ne s'agit que de 10 questions tout au plus », précise M. Stock. L'Empire Vie a également simplifié d'autres sections de la proposition en utilisant des formulations tenant compte du contexte d'un enfant.

La société croit que la plupart des polices d'assurance pour enfants seront désormais automatiquement approuvées par le biais de son processus de soumission de propositions d'assurance vie Rapide & Complet. « La plupart des polices pour enfants devraient être approuvées automatiquement sans l'intervention de spécialistes de l'appréciation des risques, indique M. Stock. Que les clients rencontrent un conseiller ou une conseillère en personne ou en ligne, ils devraient avoir une meilleure expérience. »

À propos de l'Empire Vie

L'Empire Vie est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited fondée en 1923. Elle offre aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 30 septembre 2021, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 19 milliards de dollars. Suivez-nous sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le empire.ca pour obtenir plus de détails.

SOURCE The Empire Life Insurance Company

Renseignements: Personne-ressource : Paul Woodall, Directeur, Solutions numériques, Téléphone : 1 877 548-1881, poste 4270, Courriel : [email protected]