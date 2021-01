KINGSTON, ON, le 21 janv. 2021 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) (TSX: EML.PR.A) a annoncé aujourd'hui sa collaboration stratégique avec la Financière Canoe (Canoe) afin d'offrir un nouveau produit de fonds distincts vendu exclusivement aux clients canadiens du Groupe Financier Mondial (WFG). Les contrats Portefeuilles Protection Canoe EV seront établis par l'Empire Vie et offerts exclusivement par les conseillers du WFG, au moyen d'un processus de demande et d'intégration entièrement numérique.

« L'Empire Vie est très heureuse d'annoncer le lancement de cette collaboration stratégique et de son nouveau produit de fonds distincts. Notre mission, qui est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à accumuler un patrimoine, à générer un revenu et à atteindre la sécurité financière avec simplicité, rapidité et facilité, s'inscrit parfaitement avec la volonté du WFG d'offrir à sa clientèle une solution de placement qui allie croissance et protection », explique Mark Sylvia, président et chef de la direction de l'Empire Vie.

Les contrats Portefeuilles Protection Canoe EV sont des solutions complètes combinant l'expertise en gestion active de trois grandes sociétés de placement : Financière Canoe, Aegon Asset Management, qui est l'un des sous-conseillers de la Financière Canoe, et Placements Empire Vie Inc. Les nouveaux portefeuilles sont gérés de façon stratégique afin de procurer une diversification dans différents styles de placement, régions et catégories d'actifs en vue d'offrir un meilleur potentiel de protection contre les marchés baissiers et d'appréciation du capital.

La nouvelle gamme de fonds comprend trois portefeuilles équilibrés :

Nom du fonds Répartition de l'actif Portefeuille Protection prudent Canoe EV 70 % en titres à revenu fixe, 30 % en actions Portefeuille Protection équilibré Canoe EV 50 % en titres à revenu fixe, 50 % en actions Portefeuille Protection de croissance modérée Canoe EV 30 % en titres à revenu fixe, 70 % en actions

Les objectifs de placement vont de la protection du capital à la croissance. Les portefeuilles ont été conçus en tenant compte de l'horizon de placement, de la tolérance au risque et des objectifs de placement individuels d'un investisseur.

« L'Agence d'Assurance Groupe Financier Mondial est très heureuse de devenir le distributeur exclusif des contrats Portefeuilles Protection Canoe EV. Canoe et l'Empire Vie ont effectué un travail incroyable en créant des solutions de placement qui allient croissance et protection pour toute la population canadienne », affirme Rick Williams, président, WFG Canada.

« Nous considérons qu'il s'agit d'une excellente occasion pour la Financière Canoe de poursuivre l'expansion de sa capacité à répondre aux besoins changeants des investisseurs canadiens grâce à sa gamme de fonds primés et à son expertise en gestion des placements. Nous sommes impatients de travailler avec l'Empire Vie pour offrir des produits de fonds distincts par l'entremise de cette plateforme innovante », affirme Darcy Hulston, président et chef de la direction, Financière Canoe.

Les trois sociétés s'entendent pour dire que cette collaboration sera bénéfique pour les clients de WFG. « Le WFG et l'Empire Vie sont deux organisations axées sur les familles canadiennes. Nous partageons la même mission : aider les familles canadiennes à accéder à des solutions de placement abordables qui répondent à leurs besoins actuels et futurs en matière de placement et de retraite », affirme M. Sylvia.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited fondée en 1923.

Elle offre aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. La mission de la société est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à accumuler un patrimoine, à générer un revenu et à atteindre la sécurité financière avec simplicité, rapidité et facilité. Le 30 septembre 2020, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,2 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

Au sujet de Financière Canoe

Financière Canoe est l'une des sociétés de fonds communs de placement en plus forte croissance au Canada. Elle gère des actifs de plus de 8,7 milliards de dollars (31 décembre 2020) répartis dans une gamme diversifiée de solutions de placement primées. Fondée en 2008, Financière Canoe est une société de gestion de placements appartenant aux employés axés sur l'accumulation de patrimoine des Canadiennes et des Canadiens. Financière Canoe a une forte présence au Canada, avec des bureaux à Montréal, à Toronto et à Calgary.

Au sujet de Aegon Asset Management

Aegon Asset Management est un investisseur mondial actif. Ses 380 professionnels des placements offrent des conseils et gèrent des actifs de 408 milliards de dollars US (30 juin 2020) pour une clientèle située partout dans le monde qui se compose de régimes de retraite, de fonds publics, d'assureurs, de banques, de gestionnaires de patrimoine, de bureaux de gestion de fortune et de fondations. Dans toutes ses plateformes de titres à revenu fixe, d'actifs physiques ainsi que d'actions et d'actifs multi-classes, Aegon Asset Management partage une croyance commune de gestion fondée sur les éléments fondamentaux, la gestion active basée sur la recherche étayée par une gestion du risque efficace et un engagement à effectuer des placements responsables. Ses plateformes de placement offrent la souplesse nécessaire pour organiser les ressources et les processus qui correspondent le mieux à leur secteur d'intérêt. Pour en savoir plus sur Aegon Asset Management, consultez le www.aegonam.com.

Au sujet de Groupe Financier Mondial

‍‍Groupe Financier Mondial (WFG) comprend la World Financial Group Insurance Agency, LLC, et ses filiales aux États-Unis, ainsi que l'Agence d'Assurance Groupe Financier Mondial Du Canada Inc. au Canada, dont les agents dûment accrédités et sélectionnés offrent des produits d'assurance et d'autres produits à revenu fixe.

PORTEFEUILLE PROTECTION, PORTEFEUILLES PROTECTION et EV sont des marques de commerce de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. EMPIRE VIE et le logo de l'Empire Vie sont des marques déposées de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. CANOE, Financière Canoe et le dessin de Canoe sont des marques déposées de Financière Canoe LP et sont utilisées sous licence.

Renseignements: Sherif Farid, Directeur, Marketing, Placements, 289 983-9317, [email protected], www.empire.ca

