Faits saillants du deuxième trimestre de 2023 (par rapport au deuxième trimestre retraité de 2022)

Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 1 million de dollars (comparativement à une perte de 34 millions de dollars retraités)

Bénéfice négatif par action (de base et dilué) de 0,86 $ (comparativement à un bénéfice négatif de 34,08 $ retraités)

KINGSTON, ON, le 4 août 2023 /CNW/ - Pour sa deuxième déclaration de résultats trimestriels selon les normes International Financial Reporting Standards (normes IFRS) 17 et 9, L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a déclaré une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 1 million de dollars pour le deuxième trimestre de 2023, comparativement à une perte nette de 34 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2022. L'amélioration des bénéfices du deuxième trimestre par rapport à ceux du trimestre comparable de l'exercice précédent est principalement attribuable à un contexte économique plus favorable.

« Notre revenu net au deuxième trimestre représente une amélioration par rapport au deuxième trimestre de 2022, et bien que notre revenu net actuel soit inférieur aux prévisions en raison des fluctuations des taux d'intérêt et de certaines charges ponctuelles, nos produits d'assurance ont augmenté pour le trimestre par rapport à l'année précédente, explique Mark Sylvia, président et chef de la direction. Les données fondamentales de nos activités demeurent positives. La situation de notre capital, comme mesurée par le TSAV, demeure très solide et est nettement supérieure aux cibles de surveillance et à nos cibles internes ».

Faits saillants financiers



Deuxième trimestre Exercice à ce jour (en millions de dollars, sauf pour les données par action) 2023 2022 retraité 2023 2022 retraité









Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires (perte) (1) $ (34) $ 51 $ 14 $ Résultat par action - de base et dilué (0,86) $ (34,08) $ 51,80 $ 13,79 $



30 juin 31 mars 31 déc. 30 sept. 30 juin Autres données financières 2023 2023 2022 2022 2022 Rendement de l'avoir des actionnaires ordinaires(1) 6,3 % 4,0 % 3,7 %



Ratio total du TSAV(2) 151 % 152 % 138 % 137 % 139 %

(1) Voir la section « Mesures non conformes aux normes IFRS ». (2) Les montants avant le 1er janvier 2023 n'ont pas été ajustés pour tenir compte des effets de l'adoption des normes IFRS 17 et IFRS 9. Consultez la note 2.4 dans les états financiers consolidés intermédiaires condensés pour des détails supplémentaires.

Le tableau ci-dessous fournit un sommaire des résultats de l'Empire Vie pour le deuxième trimestre et pour l'exercice à ce jour pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022 :



Deuxième trimestre Exercice à ce jour (en millions de dollars) 30 juin 2023 30 juin 2022

retraité 30 juin 2023 30 juin 2022

retraité Produits d'assurance 328 $ 318 $ 653 $ 622 $ Charges liées aux services d'assurance (280) (284) (548) (537) Résultat des services d'assurance 48 34 106 84 Charges nettes découlant des contrats de réassurance détenus (18) 7 (32) (2) Résultat net des services d'assurance 30 41 74 82









Solde du compte des produits (charges) de financement

d'assurance des contrats d'assurance émis, excluant les fonds

distincts (85) 740 (340) 1 580 Revenu de financement d'assurance (charges) des contrats de

réassurance détenus (3) 32 (11) 74 Revenu de financement net, excluant les fonds distincts (88) 772 (351) 1 654









Résultat de placement, excluant les fonds distincts 81 (858) 401 (1 716) Variation des contrats de placement (17) 9 (41) 18 Résultat de placement net, excluant les fonds distincts 64 (849) 360 (1 698)









Variations dans les éléments sous-jacents des fonds distincts (72) 742 (353) 861 Produits tirés des placements (pertes) liés aux actifs nets de

fonds distincts 72 (742) 353 (861) Résultat net du financement et des placements des fonds

distincts -- -- -- --









Résultat net du financement et des placements (24) (77) 9 (44)









Produits tirés des frais et autres 24 2 46 3 Charges opérationnelles non liées à l'assurance (18) (17) (42) (27) Charge d'intérêt (dette subordonnée) (6) (5) (12) (9) Total des autres produits et des charges -- (19) (9) (34)









Résultat net avant impôts 6 (55) 74 4 Impôt sur le revenu (2) 18 (15) 5 Résultat net après impôts 4 $ (37) $ 59 $ 9 $ Moins : résultat net attribuable aux comptes avec participation 3 (5) 5 (7) Moins : dividendes déclarés sur les actions privilégiées 2 1 3 2 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires (1) $ (34) $ 51 $ 14 $

L'Empire Vie a déclaré une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 1 million de dollars pour le deuxième trimestre, comparativement à une perte nette de 34 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2022. L'amélioration des bénéfices du deuxième trimestre par rapport à ceux du trimestre comparable de l'exercice précédent est principalement attribuable à un contexte économique plus favorable.

Le résultat net des services d'assurance a diminué de 11 millions de dollars ou de 27 % au deuxième trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2022, principalement en raison des charges et des règlements nets plus élevés au sein du secteur de l'assurance individuelle. Cette diminution a été partiellement contrebalancée par des résultats favorables au sein du secteur des solutions d'assurance collective.

Le résultat net du financement et des placements s'est amélioré de 53 millions de dollars au cours du deuxième trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2022, en raison du mauvais rendement du marché boursier au cours de l'année précédente. Cette amélioration a été partiellement contrebalancée par des résultats plus faibles découlant des variations des taux d'intérêt par rapport au deuxième trimestre de 2022.

Le total des autres produits et des charges a progressé de 19 millions de dollars au deuxième trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2022 en raison des dépôts nets annuels plus élevés du secteur de la gestion de patrimoine.

Le ratio total du test de suffisance des sociétés d'assurance-vie (TSAV) de la société, qui était de 151 % le 30 juin 2023, continue d'être nettement supérieur aux exigences établies par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada (BSIF) et aux cibles internes minimales de l'Empire Vie.

Mesures non conformes aux normes IFRS

L'Empire Vie utilise des mesures non conformes aux normes IFRS, notamment le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, les actifs sous gestion, les ventes de primes annualisées, les ventes brutes et nettes de fonds communs de placement et de fonds distincts, ainsi que les rentes fixes. Elle vise ainsi à fournir aux investisseurs des mesures complémentaires à son rendement financier et à mettre en évidence les tendances de ses activités principales qui, autrement, pourraient ne pas être dégagées si elle s'appuyait uniquement sur les mesures financières conformes aux normes IFRS. L'Empire Vie croit également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS pour évaluer les émetteurs.

Information supplémentaire

Tous les montants sont en dollars canadiens et sont basés sur les résultats financiers consolidés de l'Empire Vie pour la période close le 30 juin 2023. Vous pouvez obtenir de l'information supplémentaire sur l'Empire Vie dans le plus récent rapport de gestion de la société et la notice annuelle. Vous trouverez ces documents dans le profil de l'Empire Vie sur le site Web www.sedar.com.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, une filiale d'E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir avec simplicité, rapidité et facilité les produits et les services dont ils ont besoin pour se constituer un patrimoine, générer un revenu et atteindre la sécurité financière. Le 30 juin 2023, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le empire.ca pour obtenir plus de détails.

