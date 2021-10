/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AUX ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

KINGSTON, ON, le 26 oct. 2021 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (« Empire Vie ») a annoncé aujourd'hui son intention de racheter le 16 décembre 2021 (la « date de rachat ») la totalité de ses débentures subordonnées non garanties en circulation de 200 millions de dollars canadiens à 3,383 % de série 2016-1, qui venaient à échéance le 26 décembre 2026 (les « débentures »). Le prix de rachat est de 100 % du montant nominal, majoré de l'intérêt couru et impayé jusqu'à la date de rachat, exclusivement. Les détenteurs de débentures recevront un avis à cet effet conformément aux dispositions énoncées dans l'acte de fiducie y afférant. L'intérêt sur les débentures cessera de courir à compter de la date du rachat.

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a approuvé le rachat.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse pourrait contenir des énoncés et des renseignements prospectifs aux termes des lois sur les valeurs mobilières, incluant ceux concernant le rachat projeté des débentures. Les mots « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre », « planifier », « avoir l'intention », « tendre », « indiquer », « projeter », « croire », « estimer », « évaluer », « probablement » ou « potentiellement » ou des variantes de ces mots visent à signaler les énoncés et les renseignements prospectifs. Bien que la direction croie que les prévisions et les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés et les renseignements prospectifs sont raisonnables, il faut éviter de faire confiance de manière non justifiée aux énoncés et aux renseignements prospectifs parce qu'il n'existe aucune garantie qu'ils s'avéreront exacts. De par leur nature, ces énoncés et renseignements prospectifs sont assujettis à divers risques et à diverses incertitudes, ce qui pourrait avoir pour effet un écart substantiel dans les résultats et les projections réels par rapport aux résultats et aux projections prévus. Lorsqu'ils se fient aux énoncés prospectifs de l'Empire Vie et à l'information sur celle-ci pour prendre une décision, les investisseurs et autres devraient peser avec soin les faits et les hypothèses qui précèdent et d'autres incertitudes et évènements potentiels. Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces renseignements prospectifs donnés à la date des présentes ou à la date indiquée et utiliser ces renseignements prospectifs à d'autres fins que celles qui ont été prévues. L'Empire Vie ne s'engage ni à mettre à jour publiquement ni à réviser les énoncés et renseignements prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou autre après la date de ce document, à moins que la loi ne l'exige. Les lecteurs doivent également savoir que cette information additionnelle n'est pas exhaustive.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Elle offre aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Notre mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 30 juin 2021, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,9 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur Twitter avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.





SOURCE The Empire Life Insurance Company

Renseignements: Personne-ressource : Laurie Swinton, Directrice, Service des communications, 613 548-1890, poste 3374 ou [email protected]

Liens connexes

http://www.empire.ca