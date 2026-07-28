L'Empire Vie annonce le rachat de 200 millions de dollars de débentures subordonnées à 2,024 %

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KINGSTON, ON, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (« Empire Vie ») a annoncé aujourd'hui son intention de racheter le 24 septembre 2026 (la « date de rachat ») la totalité de ses débentures subordonnées non garanties en circulation de 200 millions de dollars canadiens à 2,024 % de série 2021-1 échéant le 24 septembre 2031 (les « débentures »). Le prix de rachat est de 100 % du capital, majoré de l'intérêt couru et impayé jusqu'à la date de rachat, mais excluant celle-ci. Le prix de rachat pour chaque tranche de 1 000 $ CA du montant total du capital des débentures sera de 1 010,12 $ CA, ce montant comprenant l'intérêt couru et impayé jusqu'à la date de rachat, mais excluant celle-ci, d'un montant de 10,12 $ CA. L'intérêt sur les débentures cessera de courir à compter de la date de rachat.

La société transmettra un avis aux porteurs de débentures conformément aux modalités énoncées dans l'acte de fiducie visée.

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a approuvé le rachat.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés et des renseignements prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières, y compris ceux se rapportant au rachat proposé des débentures. Les mots « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre », « planifier », « avoir l'intention », « tendre », « indiquer », « projeter », « croire », « estimer », « évaluer », « probablement » ou « potentiellement » ou des variantes négatives ou autres de ces mots visent à signaler des énoncés et renseignements prospectifs. Bien que la direction estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés et renseignements prospectifs sont raisonnables, les lectrices et lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux énoncés et renseignements prospectifs, parce qu'il n'existe aucune garantie qu'ils s'avèreront exacts. Du fait de leur nature, les énoncés et renseignements prospectifs sont assujettis à divers risques et incertitudes, ce qui pourrait faire en sorte que les attentes et les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées ou des résultats prévus. Lorsqu'elles se fient aux énoncés et renseignements prospectifs de l'Empire Vie pour prendre des décisions, les personnes investisseuses et autres personnes devraient examiner attentivement les facteurs et les hypothèses qui précèdent et autres incertitudes et évènements potentiels. L'Empire Vie recommande aux lectrices et aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive à ces renseignements prospectifs, lesquels sont donnés en date de la présente ou à la date indiquée, et de ne pas les utiliser à d'autres fins que celle prévue. L'Empire Vie n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement des énoncés et renseignements prospectifs, que ce soit en raison de nouvelle information, d'évènements futurs ou autrement après la date du présent document, sauf dans la mesure prévue par la loi. L'Empire Vie avise également les lectrices et lecteurs que l'information communiquée n'est pas exhaustive.

À propos de L'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Sa mission consiste à fournir une expertise et des solutions intelligentes pour aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance. Au 31 mars 2026, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 20,8 milliards de dollars. Suivez @EmpireVie sur les médias sociaux ou visitez empire.ca/fr pour plus d'information.

SOURCE L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

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