KINGSTON, ON, le 3 mars 2021 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (« Empire Vie » ou « société ») (TSX : EML.PR.A) a annoncé aujourd'hui qu'elle exercerait son droit de racheter la totalité de ses 5 980 000 actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux rajusté de série 1 en circulation (« actions privilégiées de série 1 ») le samedi 17 avril 2021, au prix de 25,00 $ par action privilégiée de série 1, pour un montant total de 149 500 000 $, majoré du montant des dividendes déclarés et impayés.

Le 24 février 2021, l'Empire Vie a annoncé qu'un dividende de 0,359375 $ par action privilégiée de série 1 avait été déclaré. Il s'agit du dernier dividende pour les actions privilégiées de série 1 et celui-ci sera versé de la manière habituelle aux actionnaires inscrits le 18 mars 2021, comme annoncé précédemment. Après le 17 avril 2021, les actions privilégiées de série 1 cesseront de donner droit à des dividendes et le seul droit restant des porteurs de telles actions sera de recevoir le versement du montant du rachat.

Puisque le 17 avril 2021 est un samedi, le versement du dernier dividende et le montant du rachat seront effectués tels que notés ci-dessus le lundi 19 avril 2021.

Les actions privilégiées de série 1 sont actuellement inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole EML.PR.A et seront désinscrites de la TSX à la clôture des négociations le vendredi 16 avril 2021.

Les porteurs véritables d'actions privilégiées de série 1 doivent communiquer avec l'institution financière, le courtier ou tout autre intermédiaire qui détient les actions pour confirmer la façon dont ils recevront leur produit du rachat.

Énoncés prospectifs :

Certains renseignements contenus dans ce document, portant notamment sur des énoncés concernant l'échéancier anticipé du rachat des actions privilégiées de série 1, constituent de l'information prospective aux termes des lois applicables sur les valeurs mobilières. Tous les énoncés, autres que ceux qui concernent des faits historiques, qui portent sur les activités ou les évènements que l'Empire Vie prévoit ou anticipe qu'ils sont susceptibles de se produire dans le futur, constituent de l'information prospective. L'information prospective contient habituellement des énoncés qui utilisent des mots tels que « pouvoir », « devoir », « prévoir », « anticiper », « s'attendre », « planifier », « cibler », « avoir l'intention », « tendre », « indiquer », « projeter », « croire », « estimer », « évaluer », « probablement » ou « potentiellement » ou des variantes de ces mots qui visent à signaler les énoncés et renseignements prospectifs. L'information prospective dans le présent communiqué implique des risques, des incertitudes et d'autres facteurs importants. Des renseignements supplémentaires sur les risques, les incertitudes et les facteurs qui peuvent influencer l'information prospective précédente et/ou les opérations ou les résultats financiers de l'Empire Vie sont compris dans ses dépôts auprès des commissions sur les valeurs mobilières ou des autorités similaires dans chacun des provinces et des territoires du Canada, tels qu'ils peuvent être mis à jour de temps à autre. Les lecteurs doivent aussi savoir que ces renseignements supplémentaires ne sont pas exhaustifs.

L'incidence d'un risque, d'une incertitude ou d'un facteur précis sur un énoncé prospectif en particulier ne peut être déterminée avec certitude, car ces facteurs sont indépendants et les mesures que la direction pourrait prendre à l'avenir dépendraient de son évaluation de toute l'information à ce moment-là. L'Empire Vie est d'avis que les attentes reflétées par l'information prospective sont raisonnables en fonction de l'information disponible à la date de la préparation du présent communiqué, mais elle ne peut fournir aucune assurance en ce qui concerne les résultats, les niveaux d'activité et les réalisations futurs. Les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance indue à l'information du présent communiqué, car les résultats réels obtenus différeront de l'information qui y est présentée et les écarts pourraient être importants. L'Empire Vie ne fait aucune déclaration selon laquelle les résultats réels obtenus seront identiques, en totalité ou en partie, à ceux que contient l'information prospective. En outre, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés à la date du présent communiqué, et l'Empire Vie ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour tout autre motif, sauf si les lois applicables l'exigent. Toute information prospective contenue dans le présent communiqué est formulée entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

Mesures non conformes aux Normes internationales d'information financière (normes IFRS)

L'Empire Vie utilise des mesures non conformes aux normes IFRS, dont les actifs sous gestion, afin de fournir aux investisseurs des mesures complémentaires à son rendement financier et de mettre en évidence les tendances de ses activités principales qui, autrement, pourraient ne pas être dégagées si elle s'appuyait uniquement sur les mesures financières conformes aux normes IFRS. L'Empire Vie croit également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS pour évaluer les émetteurs.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 31 décembre 2020, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,8 milliards de dollars. Vous pouvez suivre l'Empire Vie sur Twitter avec l'identifiant @EmpireVie ou visiter le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

Renseignements: Julie Tompkins, Vice-présidente, Services généraux et chef des communications, 613 548-1890, poste 3301 [email protected]

