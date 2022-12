Les nouveaux services offrent un accès rapide à des soins psychiatriques en quelques jours plutôt qu'en quelques mois

KINGSTON, ON, le 15 déc. 2022 /CNW/ - L'Empire Vie a signé une entente avec Medaca Health Group (« Medaca ») afin d'aider les personnes en congé d'invalidité pour des raisons de santé mentale à se sentir mieux plus rapidement. Les services de Medaca offrent aux employés un accès rapide à des traitements prodigués par les meilleurs psychiatres du travail au Canada.

Employee talks with Medaca psychiatrist (Groupe CNW/The Empire Life Insurance Company)

« Un accès tardif à un traitement approprié peut avoir des effets dévastateurs pour les personnes touchées et leur famille », explique Vanessa Lycos, vice-présidente, Produits et Marketing, Solutions d'assurance collective, à l'Empire Vie. « Lorsqu'on ne traite pas des problèmes de santé mentale (tels que la dépression et l'anxiété), tout le monde en souffre, à la maison comme au travail. Nous sommes ravis d'ajouter ces services à notre trousse de gestion de l'invalidité et nous croyons qu'il représente une énorme valeur ajoutée pour nos participants et nos promoteurs de régimes. »

Les demandes des employés sont envoyées à Medaca dès que possible pendant la période d'invalidité. Chaque cas est étudié avec soin. Si un rendez-vous avec un psychiatre est recommandé, une consultation aura lieu dans les 9 jours ouvrables. Selon Medaca, l'attente habituelle pour voir un psychiatre est de 6 à 12 mois au Canada. Les psychiatres et les médecins de famille discutent ensuite d'un plan de traitement afin de s'assurer que les recommandations sont mises en œuvre rapidement. L'objectif est que l'employé recouvre la santé et retourne travailler.

« Medaca a augmenté de façon importante le taux de retour au travail. Le nombre d'employés qui retournent travailler avant la fin de leur congé d'invalidité de courte durée a augmenté de 30 % », affirme Chris Anderson, président de Medaca. « En collaborant avec Medaca, les entreprises ont réduit de 25 % les coûts engendrés par les invalidités de courte durée et ont augmenté de 18 % le taux de retour au travail dans les 6 mois, et ce, même pendant la pandémie de COVID-19. »

Avantages des services de Medaca

Medaca a aidé de nombreux employeurs à remettre leurs employés sur pied afin qu'ils retournent au travail rapidement :

Une proportion de 86 % des employés rencontrés par Medaca retournent au travail avant la fin de leur congé d'invalidité de courte durée (ICD), soit une hausse de 28 % par rapport aux employés qui n'ont pas recours aux services de Medaca. Cette hausse entraîne une réduction de 51 % des congés d'ICD qui se transforment en congés d'invalidité de longue durée.

Une augmentation de 20 % du taux de résolution des règlements des clients au cours de la pandémie de COVID-19 (de 2020 à 2021).

Une réduction de 33 % de la durée de la maladie, soit des économies de 2,3 millions de dollars pour les employeurs (selon 500 cas d'ICD).

Les statistiques ci-dessus sont tirées d'études actuarielles réalisées en 2020 et 2021 par Medaca et ses clients.

Au sujet de Medaca

Fondée en 2005, la société Medaca offre un service de pointe de traitement en psychiatrie du travail au Canada. Medaca aide les assureurs et les employeurs à soutenir les employés qui ont des problèmes de santé mentale en leur offrant un accès rapide aux meilleurs traitements qui soient. Sa mission est que les employés recouvrent la santé et retournent travailler. Son objectif est de soutenir les assureurs et les employeurs dans leurs efforts visant à aider leurs employés à recouvrer la santé après une maladie grave.

Au sujet de l'Empire Vie

Fondée en 1923, L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 30 septembre 2022, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 17,0 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le empire.ca pour obtenir plus de détails.

SOURCE The Empire Life Insurance Company

Renseignements: Personne-ressource : Shelly Potter, gestionnaire principale, 613 548-1890, poste 4348, [email protected]