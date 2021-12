Une étude de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) 1 réalisée avant la pandémie a révélé que les temps d'attente pour les rencontres avec des spécialistes et les interventions non prioritaires sont plus élevés au Canada que dans de nombreux autres pays développés, notamment l'Australie, la France, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ainsi, 56 % des Canadiennes et des Canadiens ont attendu quatre semaines ou plus avant de voir un spécialiste, contre une moyenne de 36 % pour les autres pays. La COVID-19 a aggravé la situation.

« Un accès tardif à un traitement approprié peut avoir des effets dévastateurs, laissant des gens dans la douleur ou l'inconfort, augmentant leur stress et leur anxiété, et prolongeant la période d'absence du travail, explique Vanessa Lycos, vice-présidente, Produits et Marketing, Solutions d'assurance collective, à l'Empire Vie. Il n'est pas étonnant que, en 2019, 55 % des médecins traitants ou de première ligne aient choisi la réduction du temps d'attente pour les consultations avec des spécialistes et les interventions chirurgicales non urgentes comme priorité pour améliorer la qualité des soins; la pandémie de COVID-19 n'a pas amélioré la situation. Nous sommes ravis d'ajouter ce service à notre trousse de gestion de l'invalidité et nous croyons qu'il représente une énorme valeur ajoutée pour nos participants et nos promoteurs de régimes. »

Le service Confiance médicale réduit de 220 jours en moyenne le temps d'attente pour recevoir des soins et des traitements de spécialistes en identifiant les meilleurs spécialistes et en éliminant les nombreuses causes de retard dans notre système de santé. Les participants se sentent également responsabilisés et impliqués dans leur plan de traitement, tout en obtenant les soins et les ressources dont ils ont besoin tout au long de leur parcours de soins de santé. Le service Confiance médicale travaille en concordance avec la Loi canadienne sur la santé et les systèmes de santé provinciaux et est offert en partenariat avec le médecin traitant du participant du régime.

« Nous sommes heureux de faire équipe avec l'Empire Vie. Grâce à notre plateforme de navigation novatrice, nous offrirons aux participants des régimes de l'Empire Vie une approche personnalisée et attentionnée pour qu'ils obtiennent le bon traitement au bon moment. Il en résulte des temps d'attente réduits et des résultats améliorés pour les patients ainsi que leurs médecins », explique Angela Johnson, présidente de Confiance médicale.

Avantages de l'orientation dans le système de santé au moyen de Confiance médicale :

Le service fait appel à un réseau de plus de 27 000 médecins spécialistes canadiens.

Les personnes qui ont utilisé ce service ont pu accéder à des traitements d'un spécialiste 220 jours plus tôt en moyenne.

Les assureurs en invalidité ayant utilisé le programme ont constaté une réduction moyenne de six mois de la durée d'une invalidité.

Une proportion de 75 % des clients ont mentionné une amélioration de la satisfaction des employés.

Les gestionnaires de cas d'invalidité de l'Empire Vie travailleront avec les participants des régimes qui sont en congé d'invalidité pour accéder à ce service dans des circonstances appropriées, en fonction de critères de référence.

__________________ 1 Institut canadien d'information sur la santé. Résultats du Canada : Enquête internationale de 2016 du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé réalisée auprès d'adultes de 11 pays - Rapport en format accessible, Ottawa, ON : ICIS; 2017.

À propos de CloudMD

CloudMD (TSX-V : DOC) transforme la prestation des soins de santé grâce à la technologie et à une approche centrée sur le patient, en misant sur la continuité des soins. En tirant parti de la technologie des soins de santé, l'entreprise met en place une plateforme connectée qui couvre toutes les étapes du parcours de santé d'un patient. Elle offre un meilleur accès aux soins et procure de meilleurs résultats. Grâce à sa technologie exclusive, CloudMD fournit des soins de santé de qualité avec une offre globale comprenant des cliniques hybrides de soins de première ligne, des soins de spécialistes, la télémédecine, un soutien en santé mentale, l'orientation dans les soins de santé, des ressources de formation et l'intelligence artificielle (IA). La division des solutions santé pour entreprises de CloudMD comprend l'un des quatre principaux programmes d'aide aux employés au Canada. De plus, elle offre une plateforme numérique complète pour les entreprises, les assureurs et les conseillers pour mieux gérer la santé et le bien-être des employés et des clients. Pour en savoir plus, consultez le https://investors.cloudmd.ca.

Au sujet de l'Empire Vie

Fondée en 1923 et filiale de E-L Financial Corporation Limited, L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie offre aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 30 septembre 2021, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 19 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

