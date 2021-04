Ce nouveau service réduit l'exposition aux opioïdes et aide à prévenir la dépendance et une utilisation à mauvais escient

KINGSTON, ON, le 1er avril 2021 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) (TSX : EML.PR.A) a annoncé aujourd'hui l'ajout de la solution de gestion des opioïdes d'Express Scripts Canada à ses régimes d'assurance médicaments à paiement direct. L'objectif est de réduire l'exposition aux opioïdes et de renseigner les participants quant aux risques associés à l'utilisation chronique de ces puissants médicaments, tout en contribuant à répondre à leurs besoins.

La solution de gestion des opioïdes est conçue pour les personnes qui n'ont pas utilisé cette catégorie de médicaments dans les six derniers mois. Voici son fonctionnement :

D'abord, le participant fait exécuter son ordonnance pour une provision maximale de sept jours. Sans restreindre l'accès au médicament, cette mesure réduit au minimum l'exposition aux opioïdes. La portion non utilisée de l'ordonnance demeure au dossier en cas de besoin. La douleur aiguë peut habituellement être traitée au moyen d'une provision trois jours (ou moins) d'opioïdes. Cependant, la quantité généralement remise au patient est de plus de 18 jours 1 .

. Les opioïdes à action rapide sont délivrés avant les opioïdes à action prolongée.

Express Scripts Canada envoie des messages automatisés au pharmacien afin de l'alerter au moment de la première délivrance et de promouvoir la sensibilisation du participant.

La crise des opioïdes a entraîné le décès de plus de 19 000 Canadiens et Canadiennes de janvier 2016 à septembre 20202. On note que 29 % des Canadiens et des Canadiennes âgés de 18 ans et plus ont déclaré avoir utilisé un produit de la famille des opioïdes au cours des cinq dernières années. Parmi eux, plus d'un quart ont indiqué avoir des opioïdes inutilisés à la maison3.

« Nous sommes très heureux d'ajouter la solution de gestion des opioïdes d'Express Scripts Canada à nos régimes d'assurance médicaments, indique Vanessa Lycos, vice-présidente des solutions d'assurance collective et du marketing à l'Empire Vie. Nous cherchons continuellement des façons novatrices d'améliorer la santé de nos participants d'assurance collective de façon sécuritaire et durable. »

« Express Scripts Canada croit que réduire au minimum l'exposition aux opioïdes et aider à prévenir la progression de la surutilisation et de l'abus aideront à protéger les Canadiennes et les Canadiens des effets physiques, émotionnels et financiers de la crise des opioïdes, explique Karen Kesteris, chef de produits, Express Scripts Canada. Notre solution de gestion des opioïdes est l'approche la plus complète et la plus efficace du secteur pour contribuer à changer la trajectoire de la crise des opioïdes au pays ».

La solution de gestion des opioïdes par l'entremise de l'Empire Vie n'est pas offerte au Québec.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited fondée en 1923. Elle offre aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Notre mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 31 décembre 2020, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,8 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur Twitter avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

Au sujet d'Express Scripts Canada

Express Scripts Canada, l'un des plus importants gestionnaires de régimes de soins de santé au Canada, est reconnue comme l'une des entreprises les plus novatrices au monde. Elle compte parmi ses clients des sociétés d'assurance de premier plan, des tiers administrateurs et des organismes gouvernementaux. Elle collabore avec eux à l'élaboration de solutions de pointe en matière de soins de santé dans un contexte de contrôle des coûts. Express Scripts Canada fournit des services de gestion active des régimes à plus de 7 millions de Canadiens et traite plus de 100 millions de demandes de règlement d'assurance médicaments, de soins dentaires et de soins médicaux complémentaires. Grâce à son expertise clinique, à son approche centrée sur le patient et à ses méthodes exclusives de veille de la clientèle, Express Scripts Canada incite les participants à prendre de meilleures décisions sur le plan de leur santé et aide les promoteurs à mieux gérer et à réduire les coûts des régimes d'assurance médicaments. Express Scripts Canada est une filiale d'Express Scripts, une société de Cigna. Express Scripts est une société de gestion des soins de santé qui propose des services novateurs, notamment en matière de médicaments et de soins médicaux, afin d'améliorer l'état de santé général de la population.

1 Rapport de 2020 sur les tendances en matière de médicaments d'ordonnance, Express Scripts Canada 2 Gouvernement du Canada, Méfaits associés aux opioïdes et aux stimulants au Canada 3 Statistique Canada, Résultats de l'Enquête sur la sensibilisation aux opioïdes

Pour obtenir plus d'information :



Shelly Potter

Gestionnaire principale, Marketing et communications, Solutions d'assurance collective

[email protected] ou 416 428-7540



Nancy Tibbo

Gestionnaire principale, Marketing et communications, Express Scripts Canada

416 918-7137 ou [email protected]

SOURCE The Empire Life Insurance Company

Liens connexes

http://www.empire.ca