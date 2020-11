NEW YORK, 25 novembre 2020 /CNW/ - Lors de sa première année de soumission au sondage Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), Empire State Realty Trust (NYSE : ESRT) a obtenu la meilleure note possible dans l'évaluation immobilière GRESB de 2020, soit la cote GRESB 5 étoiles et la cote Green Star, ainsi qu'une note de 88, une réalisation qui situe l'ESRT dans les meilleurs 20 % parmi tous les répondants.

« À ce jour, l'ESRT n'a jamais soumis ses travaux pour l'efficacité énergétique, la durabilité et la qualité de l'environnement intérieur. Le fait d'obtenir ce résultat lors de notre première année de soumission témoigne de notre travail depuis plus d'une décennie et du leadership de Dana Robbins Schneider, notre vice-présidente principale, Énergie et durabilité, et directrice d'ESG », a déclaré Anthony E. Malkin, président et chef de la direction.

Le GRESB est reconnu mondialement en tant que norme rigoureuse qui est généralement considérée comme l'une des meilleures mesures de la performance de la durabilité des entreprises et fonds immobiliers. Cette reconnaissance et cette inclusion parmi les cinq premiers de l'un des groupes de pairs du GRESB les plus compétitifs aux États-Unis démontre le leadership de l'ESRT dans l'industrie et son approche novatrice des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans le secteur de l'immobilier.

L'ESRT est fier de se classer à environ 10 points au-dessus de la moyenne de ses pairs et à près de 20 points au-dessus de la moyenne mondiale du GRESB, et ce, dès sa première année de soumission. L'ESRT a obtenu la cote A, la cote la plus élevée pouvant être obtenue pour le GRESB Public Disclosure. GRESB Public Disclosure évalue le rendement de plus de 450 sociétés immobilières et FPI ainsi que les indicateurs alignés sur l'évaluation immobilière GRESB.

Le portefeuille de l'Empire State Realty Trust est composé de plus de 10,1 millions de pieds carrés, ce qui comprend l'édifice le plus emblématique du monde, l'Empire State Building. Cette réalisation confirme l'engagement de l'ESRT en faveur de la durabilité et des performances reconnues en matière d'énergie, d'eau, de déchets et d'émissions de gaz à effet de serre. L'ESRT est également le premier portefeuille aux États-Unis à obtenir la cote santé et sécurité de WELL, une confirmation scientifique et basée sur des données probantes que l'ESRT a effectivement mis en œuvre les normes les plus élevées en matière de mesures de santé et de sécurité. La cote correspond à l'engagement de l'ESRT envers la qualité de l'environnement intérieur et à son désir d'offrir une réponse proactive et intensive à la pandémie mondiale. L'ESRT a annoncé publiquement ses objectifs en matière de durabilité et est le FPI le plus écoénergétique à New York.

Chaque année, le GRESB évalue et compare le rendement ESG des actifs réels dans le monde entier. Les évaluations du GRESB sont guidées par ce que les investisseurs et l'industrie considèrent comme des enjeux importants dans le rendement durable des investissements en actifs réels et sont harmonisées avec les rapports internationaux sur les cadres, les objectifs et la réglementation émergente.

« Obtenir la désignation GRESB 5 étoiles au cours de la première année de soumission, bien que ce soit un évènement très rare, est exactement ce à quoi je m'attendais de la part d'Empire State Realty Trust, a fait remarquer Dan Winters, responsable Amériques chez GRESB. Son leadership ainsi que son approche réfléchie à l'égard de l'efficacité énergétique et des résultats respectueux de l'environnement ont placé l'entreprise en tête du classement mondial de 2020. »

« La durabilité est au cœur de ce que nous sommes et de ce que nous faisons chaque jour. Nous tirons parti de notre expertise intégrée en matière de durabilité et de notre engagement dans le secteur pour mieux définir la durabilité dans le domaine de l'immobilier. Nous sommes les chefs de file en ce qui a trait aux facteurs ESG, et nos pratiques orientent la stratégie de notre entreprise et génèrent de la valeur à long terme pour nos investisseurs, nos actionnaires, nos locataires, nos employés et les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons. L'ESRT fait partie du tissu de la ville de New York et s'engage à intégrer des pratiques ESG efficaces et exemplaires dans tous les aspects de ses activités », a déclaré Dana Robbins Schneider, vice-présidente principale, Énergie et durabilité, et directrice d'ESG.

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT) possède, gère, exploite, acquiert et repositionne des bureaux et des commerces de détail à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York, y compris l'Empire State Building, l'immeuble le plus célèbre au monde. ESRT est un chef de file en matière d'efficacité énergétique spécialisé dans l'environnement bâti et la durabilité, et son portefeuille immobilier commercial est le premier à obtenir la cote santé et sécurité de WELL aux États-Unis, une cote de vérification par une tierce partie fondée sur des données probantes pour tous les types d'installations, axée sur les politiques opérationnelles, les protocoles d'entretien, les plans d'urgence et l'éducation des intervenants pour aborder dès maintenant un environnement touché par la COVID-19 et les questions plus vastes de santé et de sécurité pour l'avenir. Le portefeuille de bureaux et de commerces de détail de la société comprend 10,1 millions de pieds carrés louables au 30 septembre 2020, soit 9,4 millions de pieds carrés louables dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York. L'entreprise possède environ 700 000 pieds carrés louables dans son portefeuille de commerces de détail.

À propos du GRESB

GRESB est une organisation axée sur la mission à remplir et dirigée par des investisseurs qui fournit aux marchés financiers des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) normalisées et validées. Créé en 2009, le GRESB est devenu la principale référence en matière de critères ESG pour les investissements dans l'immobilier et l'infrastructure partout dans le monde. En 2020 seulement, plus de 1 200 portefeuilles immobiliers ont été déclarés au GRESB, couvrant plus de 96 000 actifs. Notre couverture des infrastructures comprend plus de 540 portefeuilles et actifs d'infrastructure. Ensemble, les actifs déclarés représentent 5,3 billions de dollars américains en fonds sous mandat de gestion. Les données sont utilisées par plus de 100 investisseurs institutionnels et financiers pour surveiller les investissements dans l'ensemble des portefeuilles et orienter les choix stratégiques nécessaires pour permettre à l'industrie de faire la transition vers un avenir plus durable.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479871/Empire_State_Realty_Trust_Inc_Logo.jpg

SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Bianca Pappas, 212 736-3100, [email protected], http://www.esbnyc.com

Liens connexes

http://www.esbnyc.com