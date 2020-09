« L'Empire State Building se dresse fièrement au cœur de New York, a déclaré Jean-Yves Ghazi, président de l'Observatoire. En tant que sujet favori des photographes du monde entier, nous sommes impressionnés par les soumissions que nous recevons chaque année. Le talent de nos admirateurs est sans pareil et nous avons hâte de voir les nombreuses façons dont ils célébreront ce bâtiment mondialement connu au cours de la neuvième année du concours. »

La beauté du bâtiment classique Art déco rayonne au-dessus de l'agitation de la ville de New York alors qu'elle reprend ses activités habituelles. À la suite des travaux de rénovation de 165 millions de dollars achevés en décembre 2019, l'émerveillement qu'offre l'expérience à l'intérieur de l'Observatoire est maintenant à la hauteur de l'extérieur, proposant des moments mémorables comme le modèle architectural de 8 mètres de l'immeuble au sommet du grand escalier, le musée de 930 mètres carrés au deuxième étage, le célèbre observatoire du 86e étage et la pièce maîtresse, l'observatoire du 102e étage avec ses fenêtres du plancher au plafond et une vue inégalée.

Le concours prend fin le 5 novembre 2020. Les participants doivent avoir plus de 18 ans et être des résidents légaux des États-Unis. Pour voir une photographie du gagnant de l'année dernière, ouvrez ce lien. Pour lire le règlement officiel du concours et obtenir de plus amples renseignements sur le concours de photographie, rendez-vous sur www.esbphotocontest.com.

À propos de l'Empire State Building

S'élevant à 443 m (de la base jusqu'au sommet de l'antenne) au-dessus du quartier de Midtown à Manhattan, l'Empire State Building, qui appartient à Empire State Realty Trust, Inc., est le « plus célèbre immeuble du monde ». Grâce à de nouveaux investissements dans les domaines de l'efficience énergétique, de l'infrastructure, des équipements et des espaces publics, l'Empire State Building attire des locataires de choix issus d'un large éventail de secteurs du monde entier. L'Empire State Building a été désigné comme la destination touristique la plus appréciée au monde dans le cadre d'une étude menée par Uber, ainsi que le bâtiment préféré de l'Amérique dans un sondage réalisé par l'American Institute of Architects. Pour obtenir plus d'informations sur l'Empire State Building, rendez-vous sur www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg ou sur www.pinterest.com/empirestatebldg.

Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), fonds de placement immobilier (FPI) de premier plan, détient, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles commerciaux et de bureaux à Manhattan et dans la région métropolitaine du Grand New York, parmi lesquels l'Empire State Building, le « plus célèbre immeuble du monde ». Le siège social de la Société est basé à New York, dans l'État de New York. Son portefeuille de commerce de détail et de bureaux couvrait 938 320 mètres carrés locatifs au 30 juin 2020, et se composait de 873 300 mètres carrés locatifs dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, dans le Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York, ainsi que d'environ 65 000 mètres carrés locatifs dans le portefeuille de détail.

