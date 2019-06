LʹEmpire State Building lance son huitième concours de photographie

À titre dʹune des attractions les plus photographiées de la ville de New York, lʹESB est un édifice reconnu à lʹéchelle mondiale et une expérience à vivre. Il continue dʹinspirer dʹinnombrables photographes à capter des photos époustouflantes, tous les jours. La toute nouvelle entrée sur la 34 e Avenue et une expérience rehaussée procurent aux visiteurs des moments encore plus marquants et de nombreuses possibilités de prendre des photos spectaculaires, tel que le modèle architectural de 8 mètres de lʹédifice.

Pour participer au concours, lʹESB invite ses admirateurs à soumettre leurs photos de lʹextérieur ou de lʹintérieur de lʹédifice, ou encore de son impressionnant panorama imprenable de 360 degrés, en ligne sur le site www.esbphotocontest.com. Les photos seront acceptées du 17 juin 2019 au 6 septembre 2019.

« Cette année, le concours est ouvert à encore plus de pays que jamais auparavant, » déclare Jean-Yves Ghazi, vice-président supérieur de lʹobservatoire ESB. « Pour la première fois, nous acceptons des photos prises par des visiteurs provenant dʹAustralie, de France, dʹAllemagne, dʹInde, du Japon et de la Corée du Sud, en plus de nos visiteurs précédents des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada; ils auront tous la chance dʹexposer leur meilleure prise de vue de notre édifice connu mondialement. Nous sommes emballés de voir lʹESB à travers la lentille de nos admirateurs internationaux. »

Les gagnants seront annoncés sur le site Web du concours ainsi que sur les plateformes de réseaux sociaux de lʹESB vers la fin de septembre.

Les participants doivent être âgés de plus de 18 ans et être des résidents légaux des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de la Chine, de la France, de lʹAllemagne, de lʹAustralie, de la Corée du Sud, de lʹInde ou du Japon. Pour les règlements officiels du concours et pour plus de de détails, veuillez visiter le site www.esbphotocontest.com.

À propos de lʹEmpire State Building

Sʹélançant à 443 mètres au-dessus du coeur de Manhattan (de la base à lʹextrémité de lʹantenne), lʹEmpire State Building, qui appartient à Empire State Realty Trust, Inc., est « lʹédifice le plus célère au monde ». Suite à de nouveaux investissements en matière dʹefficacité énergétique, dʹinfrastructure, dʹères publiques et dʹinstallations, lʹEmpire State Building réussit à attirer des locataires de tout premier ordre dans un large éventail dʹindustries de partout à travers le monde. LʹEmpire State Building a reçu le titre de destination voyage la plus populaire au monde dans le cadre dʹune étude effectuée par Uber, en plus dʹêtre nommé lʹédifice favori en Amérique lors dʹun sondage effectué par lʹAmerican Institute of Architects. Pour plus dʹinformation au sujet de lʹEmpire State Building, veuillez visiter le site www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

À propos dʹEmpire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), une fiducie de placement immobilier de premier plan, possède, gère, opère, acquiert et repositionne des immeubles à bureaux et des propriétés commerciales à Manhattan et dans la zone métropolitaine de New York, y compris lʹEmpire State Building, « lʹédifice le plus célère au monde ». Basée à New York, New York, lʹentreprise possède un portefeuille dʹimmeubles à bureaux et de propriétés commerciales totalisant une superficie de 938 000 mètres carrés louables, en date du 31 mars 2019, composée de 81 000 mètres carrés louables dans 14 immeubles à bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans Fairfield County, au Connecticut et deux dans Westchester County, dans lʹétat de New York; et environ 65 000 mètres carrés louables dans un portefeuille de propriétés commerciales.

