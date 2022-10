L'Empire State Building est l'hôte de la course annuelle présentée par Turkish Airlines et propulsée par la Challenged Athletes Foundation

Des photos de l'événement peuvent être téléchargées ici .

Parmi les coureurs notables de la course de cette année, mentionnons l'animateur de télévision Nev Schulman et le vétéran de la guerre d'Irak Anthony Smith.

NEW YORK, 7 octobre 2022 /CNW/ - L'Empire State Building (ESB) a accueilli aujourd'hui la 44e édition de la course annuelle présentée par Turkish Airlines et parrainée par la Challenged Atheltes Foundation (CAF). Dans plusieurs catégories désignées, 374 coureurs du monde entier ont monté les 1 576 marches pour atteindre la ligne d'arrivée sur l'emblématique observatoire du 86e étage du bâtiment.

ESBRU 2022

« Chaque année, nous sommes inspirés par les athlètes du monde entier qui s'entraînent et participent à ce test d'endurance ultime, a déclaré Jean-Yves Ghazi, président de l'Observatoire de l'Empire State Building. Un grand bravo à tous ceux qui sont venus à l' « immeuble le plus célèbre du monde » pour participer à la course de l'Empire State Building. »

Soh Wai Ching, de Malaisie, a pris la première place dans la catégorie élite masculine avec un temps de 10 m 44 s, devant Ryoji Watanabe, du Japon, et Fabio Ruga, d'Italie. Il s'agit de la deuxième victoire consécutive à la course de l'Empire State Building pour le jeune homme de 28 ans.

« Je suis tellement heureux de pouvoir compétitionner ici à nouveau. C'est ma deuxième victoire, et j'ai amélioré mon temps, a déclaré Wai Ching. J'espère être de retour l'année prochaine et améliorer mon temps [une fois de plus]. »

Cindy Harris, d'Indianapolis, en Indiana. a terminé en tête de la course élite féminine avec un temps de 13 m 56 s, devant Shari Klarfeld de Plainview, New York et Maria Elisa La Pez Pimentel, du Mexique. Il s'agissait de la 24e participation de Cindy Harris, et de sa sixième victoire. Elle a amélioré son temps de 14 m 1 s établi en 2021.

« Je me sens vraiment bien et j'ai beaucoup de chance de faire cela depuis si longtemps, a-t-elle déclaré. [Courir ici] signifie beaucoup pour moi, surtout cette compétition, car celle-ci était très serrée. »

L'animateur de « Catfish », Nev Schulman, a participé à la course des célébrités de cette année. Les autres catégories de la course mettaient en scène des courtiers en immobilier commercial, des locataires de l'Empire State Building et des membres des médias.

La Challenged Athletes Foundation était l'organisme de bienfaisance partenaire officiel de la course de l'Empire State Building, avec une catégorie désignée pour les athlètes handicapés et les partisans de la Challenged Athletes Foundation afin de recueillir des fonds pour soutenir les personnes ayant des difficultés physiques et favoriser leur accès aux sports. L'athlète de la Challenged Athletes Foundation, Anthony Smith, un vétéran de la guerre d'Irak amputé d'un bras, a terminé la course avec un chrono de 56 m 5 s.

Turkish Airlines, qui est la compagnie nationale turque et la compagnie aérienne qui dessert le plus grand nombre de pays et de destinations internationales, a agi à titre de commanditaire principal de l'événement pour une quatrième année consécutive, L'événement a été produit par NYCRUNS, la plus grande entreprise de gestion d'événements de la région métropolitaine de New York.

Ce soir, les lumières de la tour de l'Empire State Building, célèbre dans le monde entier, ont brillé en rouge et blanc pour célébrer le 44e édition de la course annuelle.

Des images et des vidéos en haute résolution peuvent être téléchargées ici .

De plus amples renseignements sur l'Empire State Building sont disponibles en ligne .

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building , « l'immeuble le plus célèbre du monde », appartient à Empire State Realty Trust , Inc. (ESRT: NYSE). Il surplombe le centre de Manhattan du haut de ses 1 454 pieds (de la base au sommet de l'antenne). Le projet de relance de l'expérience de l'Observatoire de l'Empire State Building, réalisé au coût de 165 millions de dollars, crée une toute nouvelle expérience comprenant une porte d'entrée réservée aux invités, un musée interactif avec neuf galeries et l'Observatoire du 102e étage complètement réaménagé avec des fenêtres du plancher au plafond. L'Observatoire du 86e étage est le seul endroit à offrir de sa terrasse en plein air des vues spectaculaires à 360 degrés sur New York et au-delà. Il permet aux visiteurs de s'orienter pour toute leur visite de New York et couvre tous les aspects, de l'histoire emblématique de l'immeuble à sa place actuelle dans la culture populaire. Pour en savoir plus, consultez le site www.esbnyc.com . Nommé immeuble favori des États-Unis par l'American Institute of Architects, et désigné comme la destination voyage la plus populaire au monde par Uber, l'attraction numéro 1 aux États-Unis selon les Travelers' Choice Awards 2022 de TripAdvisor, et l'attraction numéro 1 de New York par Lonely Planet, il accueille plus de 4 millions de visiteurs du monde entier chaque année.

Depuis 2011, l'immeuble est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages offrent des locaux à un éventail diversifié de locataires de bureaux, des sociétés comme LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des sociétés axées sur la vente au détail comme STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour de plus amples renseignements ou pour vous procurer des billets pour l'expérience de l'Observatoire, consultez esbnyc.com ou suivez les pages Facebook , Twitter , Instagram , Weibo , YouTube , ou TikTok .

