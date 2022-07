L'Empire State Building annonce de nouvelles commodités pour les locataires et présente son nouvel agent de location

NEW YORK, 20 juillet 2022 /CNW/ - L' Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui ses plans pour la construction d'une aire de commodités moderne réservée aux locataires au cours de la prochaine année. L'espace comprendra une salle de réunion pour 400 personnes, un terrain de basketball, un salon, un service de restauration et de bar, et « ESRTees », un salon disponible sur réservation doté de deux simulateurs de golf. Les nouvelles installations de l'ESB seront construites dans un espace unique au niveau du hall avec des plafonds voûtés.

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) a également annoncé que l'équipe de Scott Klau de Newmark , une société de conseil et de services en immobilier commercial de premier plan, a été nommée agent de location de « l'édifice le plus célèbre au monde ». ESRT et l'équipe Klau de Newmark se sont associées avec beaucoup de succès à One Grand Central Place, au 1400, rue Broadway et au 111, 33e Rue Ouest.

« Notre partenariat avec Scott Klau et son équipe a été couronné de succès. Maintenant que nous disposons d'un grand nombre de blocs, nous offrons une destination pour les locataires de toutes tailles dans leurs vols vers la qualité, a déclaré Anthony E. Malkin, président et chef de la direction d'ESRT. Les caractéristiques de construction de qualité supérieure d'ESB, entièrement modernisées, écoénergétiques et saines, des commodités supplémentaires inégalées, les efforts d'ESG, les services clés en main et l'emplacement de choix constituent une combinaison gagnante. »

En plus des nouvelles offres annoncées, les commodités réservées aux locataires de l'emblématique Empire State Building comprennent un centre de conditionnement physique de 15 000 pieds carrés, un centre de conférence privé et sept restaurants dans le bâtiment, dont Tacombi, STATE Grill and Bar et un nouveau Starbucks Reserve de 23 000 pieds carrés dont l'ouverture est prévue cette année. Les nouvelles installations de l'ESB élargiront cette offre et permettront aux locataires de réserver l'espace pour accueillir plus de 400 personnes.

« L'ESB est une marque emblématique dotée d'une infrastructure moderne, d'une propriété engagée, d'une efficacité énergétique et d'une qualité de l'environnement intérieur de premier plan ainsi que d'un emplacement central offrant un accès facile aux grands centres de transport en commun, a affirmé Scott Klau, vice-président à Newmark. Chaque locataire de qualité peut offrir à ses employés une expérience unique et personnalisée d'une valeur inégalée, qu'il s'agisse de notre immense bloc de plus de 274 000 pieds carrés ou des espaces préfabriqués, pour des commodités et des offres inégalées au bâtiment. Il s'agit d'un véritable outil d'attraction et de rétention des employés dans le monde d'aujourd'hui. »

Au cours de la dernière décennie, l'ESB a procédé à d'importantes rénovations écoénergétiques à l'avant-garde de l'industrie qui ont permis de réduire ses émissions de carbone de 54 %, l'objectif continu étant de permettre aux locataires d'atteindre plus facilement leurs objectifs ESG. Le grand espace de 274 000 pieds carrés de l'ESB s'étend sur huit étages complets et partiels, avec une superficie commerciale de 24 000 pieds carrés réservée à la vente au détail.

De plus amples renseignements sur l'Empire State Building et les disponibilités actuelles sont affichés en ligne .

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) est une fiducie de placement immobilier (FPI) qui possède et gère des bureaux, des commerces de détail et des immeubles multirésidentiels à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York. ESRT est propriétaire de l'Empire State Building - l'édifice le plus célèbre au monde - et de l'attraction numéro 1 aux États-Unis et numéro 3 dans le monde selon les Travelers' Choice Awards 2022 de TripAdvisor, dans l'Observatoire de l'Empire State Building nouvellement réinventé et emblématique. L'entreprise est un chef de file dans les domaines de la santé des bâtiments, de l'efficacité énergétique et de la qualité de l'environnement intérieur. Elle a les plus faibles émissions de gaz à effet de serre par pied carré parmi tous les portefeuilles de FPI cotés en bourse de New York. En date du 31 mars 2022, le portefeuille de l'ESRT comprenait environ 9,4 millions de pieds carrés d'espace à bureaux locatif, 700 000 pieds carrés d'espace de vente au détail locatif et 625 unités réparties sur deux propriétés multifamiliales. Pour en savoir plus sur Empire State Realty Trust, visitez esrtreit.com et suivez ESRT sur Facebook , Instagram , Twitter et LinkedIn .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ces énoncés se reconnaissent à l'utilisation de termes comme « suppose », « croit », « estime », « s'attend », « a l'intention », « planifie », « projette » ou aux mots ou expressions semblables qui ne concernent pas des sujets de nature historique. Vous devez faire preuve de prudence dans l'interprétation et l'utilisation des énoncés prospectifs, car ils comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui, dans certains cas, échappent au contrôle de l'entreprise et pourraient avoir une incidence importante sur les résultats, le rendement ou les réalisations réels. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, les risques et les incertitudes détaillés de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès de la SEC et toute défaillance aux conditions ou aux événements mentionnés dans le présent communiqué. Sauf si la loi l'exige, l'entreprise ne s'engage pas à mettre à jour un énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

