L'Electrip prochainement en essai routier avec exo

LONGUEUIL, QC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Letenda, manufacturier d'une nouvelle génération d'autobus urbain zéro émission, est heureuse d'annoncer sa collaboration avec exo pour un projet pilote de démonstration en milieu opérationnel de son premier midibus électrique, l'Electrip.

Logo Exo (Groupe CNW/Letenda Inc.) L'Electrip, un autobus zéro émission à propulsion électrique (Groupe CNW/Letenda Inc.)

Cette entente de partenariat qui débutera en 2024 permettra à l'Electrip de bénéficier de l'expertise d'un opérateur public de transport collectif grâce à une série de tests de mise en opérations incluant des essais routiers, des tests d'entretien et des améliorations d'éléments d'accessibilité en mode opératoire. Ce projet a principalement pour objectif d'évaluer la performance écoénergétique et la fiabilité de ce type de véhicule dans des conditions climatiques variées.

S'inscrivant dans les travaux de mise en œuvre de la première phase du programme d'électrification des services d'autobus d'exo (2021-2027), cette initiative est une occasion de positionner le marché québécois des midibus électriques au premier plan. Letenda se spécialise dans la fabrication des autobus au gabarit de 30 pieds.

La démonstration inclura plusieurs phases de validation technique, puis il est prévu que l'Electrip sillonne les routes du territoire d'exo. Les données ainsi que les commentaires des professionnels d'exo et des utilisateurs recueillis au cours de ce projet pilote permettront à Letenda de poursuivre le développement de ce nouveau produit.

« Nous sommes heureux de collaborer avec exo sur ce projet. Leur programme d'électrification des services d'autobus fait indéniablement partie de l'équation de la mobilité durable qui est en ligne avec nos valeurs fondamentales : l'innovation, le développement durable et la collaboration » a dit Nicolas Letendre, Président et chef de la direction de Letenda.

« Dans la perspective de soutenir le marché local, exo se réjouit de cette collaboration avec Letenda qui sera bénéfique pour les deux organisations en matière de développement de midibus électriques. À terme, exo prévoit acquérir un parc d'autobus 100% électrique aux gabarits diversifiés en vue d'un déploiement progressif sur son territoire. Les véhicules de type midibus tel que l'Electrip font donc définitivement partie de l'équation » affirmait Marc Rousseau, directeur exécutif, exploitation d'exo.

À propos de Letenda

Letenda est une entreprise québécoise manufacturière d'autobus à zéro émission fondée en 2016 et propulsée par ses valeurs de développement durable, d'innovation et par son esprit collaboratif. Letenda travaille de concert avec tous les acteurs de l'industrie afin de mettre sur pied une entreprise durable et un produit adapté aux besoins des opérateurs et des passagers. L'autobus Electrip de Letenda innove par son efficacité énergétique supérieure, sa géométrie unique spécialement développée pour une propulsion électrique et son concept manufacturier inspiré de l'industrie aéronautique.

Pour plus d'information sur Letenda, visitez letenda.com, et suivez-nous sur LinkedIn ou Facebook.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

