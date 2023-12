GUANGZHOU, Chine, 19 décembre 2023 /CNW/ - Les maisons de Xinma, un village pittoresque de la ville de Qingyuan, dans le sud de la Chine, brillent sous la lumière du soleil. Leurs toits sont équipés de panneaux photovoltaïques décentralisés, qui sont entretenus de manière autonome par des drones. L'énergie solaire produite est intégrée en continu aux réseaux intelligents et aux micro-réseaux de stockage d'énergie exploités par CSG Guangdong Power Grid Co, Ltd. Ainsi, une source d'énergie propre alimente durablement toute une série d'équipements dans le village, notamment les services domestiques, les cuisines, l'éclairage public intelligent et une station de recharge intelligente pour véhicules électriques. Cette fusion des infrastructures d'énergie renouvelable a progressivement fait de Xinma le premier village exemplaire du Guangdong à atteindre l'objectif de neutralité carbone. Cette scène a été récemment observée par des journalistes de l'agence de presse d'État chinoise Xinhua lors de leur visite du village.

Guangdong Power Grid reste attaché au principe de « l'électricité du peuple pour le peuple » et se concentre sur l'électrification et l'amélioration de la qualité de l'approvisionnement en électricité dans les zones rurales, a déclaré Liao Jianping, président de Guangdong Power Grid, lors d'un forum qui promeut l'utilisation de l'énergie durable pour mener un projet de développement de haute qualité pour des centaines de comtés, des milliers de villes et une myriade de villages à Guangdong, qui s'est déroulé le 15 décembre dernier. Dans cette optique, a-t-il ajouté, l'entreprise améliorera la qualité de l'alimentation électrique du réseau de distribution, accélérera la construction de réseaux électriques ruraux modernes et développera de nouveaux systèmes énergétiques dans les zones rurales. C'est ainsi qu'elle procure aux usagers de l'électricité un sentiment plus durable de satisfaction et d'épanouissement et qu'elle accroît l'élan interne de revitalisation des zones rurales.

Les statistiques publiées lors du forum ont montré que, ces dernières années, Guangdong Power Grid s'est engagé à promouvoir le développement des systèmes photovoltaïques. À ce jour, les installations solaires totalisent 23,7 millions de kilowatts et peuvent produire 20 milliards de kilowattheures d'électricité par an, ce qui équivaut à une réduction de 16 millions de tonnes d'émissions de carbone. En outre, 27 projets d'énergie éolienne en mer connectés au réseau ont été mis en place. Ensemble, ils représentent une capacité d'installation solaire d'environ 8,4 millions de kilowatts, capable de produire 25,2 milliards de kilowattheures d'électricité par an ou de réduire un total de 19,44 millions de tonnes d'émissions de carbone. De plus, l'entreprise a érigé 13 nouvelles zones de démonstration du réseau de distribution du système électrique et a signé des accords-cadres de coopération avec plus de 20 gouvernements au niveau du comté ou du district. Au cours des trois dernières années, 103 employés compétents ont été envoyés sur place pour promouvoir le développement du projet « Cent, mille, myriade » de Guangdong.

De nombreux ensembles de données ont révélé que, tout en faisant progresser la nouvelle pratique de modernisation chinoise défendue par China Southern Power Grid, Guangdong Power Grid promeut la construction de nouveaux systèmes électriques et de nouveaux systèmes énergétiques en accélérant le développement coordonné de la numérisation et des initiatives écologiques. Cela signifie qu'en stimulant le développement de haute qualité de Guangdong, il promet d'insuffler un nouvel élan et de tracer une voie novatrice pour écrire un tout nouveau chapitre.

Le forum sur la promotion du projet « Cent, mille, myriade » de Guangdong par le biais de l'énergie durable a été organisé conjointement par l'agence de presse Xinhua du Guangdong et la société Guangdong Power Grid.

