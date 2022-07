L'Église Unie du Canada élit sa 44e modératrice

Dans la formulation de sa vision pour l'Église Unie du Canada, la pasteure Lansdowne préconise une Église qui s'engage : « à tisser de nouveaux liens et à renouer les anciens; à œuvrer en faveur d'un changement social qui permet de prendre soin du monde et de respecter la dignité humaine; à marcher collectivement chaque jour dans le repentir et la réconciliation; à mener collectivement la marche et la lutte pour changer les systèmes injustes; à prier, à chanter, à discerner collectivement ».

La pasteure Lansdowne est détentrice d'un doctorat du Graduate Theological Union, à Berkeley, en Californie. En plus de ses contributions dans le champ de la théologie à titre d'autrice et de conférencière, elle a servi l'Église dans diverses fonctions tant au niveau local que national, de même qu'au Conseil œcuménique des Églises. Lorsque commencera son mandat à titre de modératrice, elle prendra un congé autorisé de son poste à la direction de la First United Church Community Ministry Society, qui œuvre auprès de la population du quartier Downtown Eastside de Vancouver.

Le secrétaire général, le pasteur Michael Blair, affirme que « l'élection de la pasteure Lansdowne suscite un grand enthousiasme aux quatre coins de l'Église; elle incarne la spiritualité profonde, la vie de disciple dynamique et la quête audacieuse de justice que recherche l'Église ». La pasteure Lansdowne, Ph. D., était l'unique candidate à la fonction.

En ce moment de transition, l'Église Unie a aussi exprimé sa profonde reconnaissance envers le modérateur sortant, le pasteur Richard Bott, Ph. D., qui a servi l'Église avec bienveillance durant un mandat prolongé au cours d'une période hors du commun. En parlant de la transition qui s'amorce, le pasteur Bott a déclaré : « Je me réjouis d'offrir mon appui à notre nouvelle modératrice, qui va conduire l'Église en cette période décisive. De sa voix puissante, la modératrice élue Lansdowne mettra son expérience vécue, sa sagesse et l'abondance de ses dons de leader au service de la transformation dont l'Église et le monde ont besoin. »

Tenant son assemblée en ligne pour la première fois depuis le début de ses 97 ans d'histoire, le Conseil général de l'Église Unie, réuni pour la 44e fois, installera la nouvelle modératrice lors de son culte de clôture le 7 août 2002. La célébration sera retransmise en direct partout au pays, alors que l'évènement en personne se déroulera à la Canadian Memorial United Church de Vancouver, à compter de 13 h (HAP).

