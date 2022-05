L'EEB voit du bon œil le nouveau Plan québécois en entrepreneuriat

SAINT-GEORGES, QC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB) constate que le nouveau Plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025 répond bien aux besoins du milieu entrepreneurial. Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, d'hyper compétitivité et d'inflation, la formation est un outil précieux offert aux entrepreneurs de tout le Québec. Ce soutien du gouvernement, envers les organisations qui œuvrent dans ce domaine, permettra d'être plus proactif et innovant afin d'accompagner les entreprises québécoises.

L'EEB sera d'ailleurs un partenaire du gouvernement du Québec dans la réalisation de la mesure 4 du Plan québécois en entrepreneuriat, laquelle vise à bonifier l'offre de formations adaptées en fonction des besoins des entrepreneurs. Cette collaboration permettra à l'EEB de poursuivre sa mission, mais aussi d'étendre le E to E (entrepreneur à entrepreneur), sa méthode d'enseignement unique. Après plus de 10 ans, ce sont plus de 1000 entrepreneurs diplômés qui peuvent bénéficier de l'expérience de plus de 130 entrepreneurs chevronnés qui viennent bénévolement transmettre leur savoir.

C'est au cours de cette même annonce qu'a été prolongée d'un an l'échéance de la dernière entente permettant à l'EEB de conserver les 400 000 $ afin d'augmenter l'accessibilité de ses formations aux entrepreneurs de tout le Québec.

« Cette aide financière se matérialise concrètement entre nos murs. Nous sommes témoins de la transformation des entrepreneurs à devenir de meilleurs gestionnaires, à assurer la croissance et la pérennité de leur entreprise et, par le fait même, à propulser la prospérité du Québec. Avec l'équipe EEB, nous tenons à remercier le ministère de l'Économie et de l'Innovation, notre partenaire depuis le tout début, pour son soutien et sa confiance », a affirmé Isabelle Leber, directrice générale de l'organisation.

Depuis plus de dix ans, l'École d'Entrepreneurship de Beauce constitue l'Alma Mater d'une importante communauté panquébécoise d'entrepreneurs qui contribuent à la prospérité du Québec, avec plus de 1000 entrepreneurs ayant vécu l'un des Programmes de l'EEB, et plus d'une centaine de grands chefs d'entreprises agissant comme entrepreneurs-entraîneurs bénévoles.

L'EEB n'aurait pas pu y arriver sans la précieuse contribution de ses partenaires Fondateurs, la Banque Nationale, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Desjardins. Nous les remercions pour leur confiance depuis toutes ces années.

