Plus de la moitié des Canadiennes et Canadiens craignent souvent que les membres de leur famille soient victimes de cybercriminalité, mais ils sont encore plus nombreux à être déterminés à protéger leurs proches des cybercriminels.

TORONTO, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Dans le cadre du Mois de la sensibilisation à la cybersécurité - une campagne internationale qui se tient chaque année en octobre dans le but de sensibiliser le public à l'importance de la cybersécurité -, un récent sondage de la Banque Scotia a indiqué que les Canadiennes et Canadiens se soucient de la cybercriminalité et des risques qu'elle présente pour les membres vulnérables de leur famille.

Effectué dans le cadre de la campagne 2024 du gouvernement du Canada dont le thème est « génération Pensez cybersécurité : parce que la sécurité en ligne n'a pas d'âge », le sondage de la Banque Scotia a révélé que même si de nombreuses personnes au Canada sont préoccupées par la cybercriminalité - les courriels, messages texte ou appels téléphoniques qui se soldent par un vol d'identité, la perte de données ou le vol d'identifiants de connexion -, les adultes qui s'occupent à la fois de leurs parents vieillissants et de leurs propres enfants, que l'on appelle souvent la « génération sandwich », sont particulièrement inquiets des effets de la cybercriminalité non seulement sur leur propre personne, mais également sur les personnes à leur charge. Plus précisément, les résultats du sondage indiquent que :

58 % des Canadiennes et Canadiens âgés de 35 à 54 ans s'inquiètent que leurs parents soient victimes de cybercriminalité;

32 % des parents canadiens ont peur que leurs enfants soient touchés par la cybercriminalité;

trois personnes sur cinq (58 %) âgées de 18 à 34 ans au Canada craignent d'être elles-mêmes victimes de cybercriminalité - la plus grande proportion de tout groupe d'âge - et que leurs parents (61 %) et leurs grands-parents (53 %) le soient eux aussi.

« Notre sondage a révélé que la population canadienne préfère de plus en plus les services bancaires mobiles ainsi que les applications bancaires, et qu'elle se préoccupe également davantage des risques qui y sont liés en raison du perfectionnement continuel des méthodes des cybercriminels, a fait savoir Steve Sparkes, vice-président à la direction et chef, Sécurité de l'information et Plateformes d'entreprise de la Banque Scotia. Le sondage a aussi indiqué que les Canadiennes et Canadiens se sensibilisent entre eux aux différentes tentatives de fraude à surveiller et protègent proactivement leurs données financières, ce qui est essentiel pour assurer sa sécurité lors d'opérations bancaires en ligne et pour lutter contre la cybercriminalité. »

La population canadienne futée en cybersécurité

Les résultats du sondage démontrent également que :

58 % des Canadiennes et Canadiens informent régulièrement leurs parents des dernières escroqueries;

51 % des parents informent régulièrement leurs enfants des dernières escroqueries;

87 % de la population canadienne utilise des mots de passe uniques pour accéder aux services bancaires en ligne;

plus de la moitié des Canadiennes et Canadiens (56 %) changent régulièrement leurs mots de passe des services bancaires en ligne.

Si le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité est un excellent moment pour renforcer leur sécurité en ligne, les Canadiennes et Canadiens doivent tout de même faire preuve de vigilance pendant toute l'année afin de se protéger contre la cybercriminalité. Le Portail sur la cybersécurité et la fraude de la Banque Scotia est une ressource de choix ouverte à l'ensemble des Canadiennes et Canadiens pour les sensibiliser et les aider à se protéger contre la fraude financière et la cybercriminalité.

La Banque Scotia propose les conseils suivants pour aider la population canadienne de tout âge à se protéger contre la cybercriminalité :

Activer le service d'alerte de fraude de sa banque pour repérer les opérations douteuses en temps réel. Ne jamais répondre aux courriels/messages textes/messages privés de marketing non sollicités. Activer la vérification en deux étapes sur ses comptes en ligne. Ajouter une fonction d'écran de verrouillage sur son appareil mobile et utiliser la biométrie pour autoriser l'accès à son appareil et à ses comptes. Ne jamais divulguer ou communiquer son NIP/mot de passe à qui que ce soit. Choisir un NIP/mot de passe difficile à deviner, éviter d'utiliser des renseignements personnels connus par d'autres personnes, que ce soient des chiffres ou des mots, et changer régulièrement de mot de passe. N'acheter qu'auprès de commerces de détail en ligne réputés et n'effectuer des achats et des opérations bancaires en ligne qu'à partir d'appareils de confiance (c'est-à-dire un téléphone ou un ordinateur personnel). Se protéger contre le vol d'identité en cachant ses renseignements personnels en public et en limitant la quantité d'information personnelle publiée sur les réseaux sociaux.

À propos du sondage

Ce sondage d'opinion a été réalisé, pour le compte de la Banque Scotia, par les spécialistes en matière d'échantillons et de collecte de données de Maru/Blue du 1er au 2 août 2024 auprès de 1 505 adultes canadiens choisis au hasard et faisant partie des panélistes en ligne de La Voix Maru Canada. Les données ont été pondérées par niveau de scolarité, âge, sexe et région (et au Québec, par langue) afin d'être représentatives de la population selon les données de recensement. On s'assure ainsi que l'échantillon est représentatif de la population adulte du Canada. À des fins de comparaison, la marge d'erreur estimée pour un échantillon de cette taille est de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les écarts dans les totaux ou entre les totaux comparativement aux tableaux de données s'expliquent par l'arrondissement des chiffres.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars (au 31 juillet 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Banque Scotia - Produits et Services

Relations avec les médias : Monica Aza, [email protected]