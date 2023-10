L'édition 2023 de la Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant met l'accent sur la responsabilisation des jeunes pour améliorer la sécurité routière

TORONTO, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Parachute, l'organisme national à but non lucratif dédié à la prévention des blessures au Canada, présente la 11e Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant (SNSJV), qui se déroulera du 15 au 21 octobre 2023. Cette semaine de sensibilisation permet de conscientiser le public aux problèmes de sécurité des jeunes conducteurs et d'encourager les communautés à faire partie de la solution. Cette année, la SNSJV mettra l'accent sur les jeunes en tant qu'acteurs du changement, afin de souligner et de soutenir le rôle des jeunes Canadiens dans l'amélioration de la sécurité routière, en utilisant le thème #NosRoutesDeDemain.

Par ailleurs, dans le cadre de la SNSJV de cette année, Parachute a lancé son Programme d'aide à la sécurité routière pour les jeunes. Il encourage les jeunes à agir comme chefs de file en matière de sensibilisation et de défense de la sécurité routière en soutenant des projets locaux, engageants et initiés par des jeunes, qui éduquent les jeunes et les membres de la communauté aux questions pressantes de sécurité routière et aux comportements de conduite sûrs, ou qui plaident en faveur d'un changement positif au sein de leur communauté.

Nos messages et nos ressources permettent aux intéressés et aux partenaires de comprendre les problèmes de sécurité des jeunes conducteurs dans leurs communautés et d'en faire une priorité, d'engager la conversation sur la sécurité des jeunes conducteurs et d'encourager les jeunes à être les fers de lance des solutions qui amélioreront la sécurité routière pour tous.

« Les accidents de la route étant la troisième cause de décès chez les jeunes de 15 à 24 ans, ce groupe d'âge a le taux le plus élevé d'implication dans des collisions mortelles pour 100 000 conducteurs titulaires d'un permis de conduire », déclare Pamela Fuselli, présidente-directrice générale de Parachute. « Pourquoi est-ce le cas? Les jeunes conducteurs sont plus susceptibles que les conducteurs d'âge moyen de conduire en étant distraits en raison de leur inexpérience, de leur niveau de maturité et de la surestimation de leur capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois ; et les jeunes peuvent avoir une expérience limitée de la conduite, ce qui signifie qu'ils peuvent ne pas comprendre les règles de la route, ne pas être en mesure de gérer en toute sécurité les situations de conduite dangereuses et avoir une capacité moindre à contrôler le véhicule. »

Les jeunes peuvent être des champions de poids. Lorsque ce sont eux qui défendent la sécurité des jeunes conducteurs, ils changent la culture du comportement au volant, en prouvant qu'être un conducteur responsable et encourager les autres à l'être, peut être quelque chose de gratifiant. Les recherches menées par Parachute ont permis d'identifier les préoccupations suivantes en matière de sécurité routière, telles qu'elles sont exprimées par les jeunes Canadiens :

Des changements d'infrastructure dans leurs communautés, tels que l'installation de ralentisseurs, de pistes cyclables ou l'ajout d'un brigadier dans une zone scolaire

L'amélioration des solutions de transport public et actif, comme l'extension des réseaux de transport en commun et l'installation de postes de vélos et de trottinettes électriques

Un renforcement de la présence et de la surveillance des forces de l'ordre

Un accès plus large et plus équitable au cours de conduite

« Desjardins Assurances est fière de soutenir Parachute et son travail lié à Vision zéro, indique Valérie Lavoie, présidente et cheffe de l'exploitation de Desjardins Groupe d'Assurances générales. Alors que le discours évolue et qu'on reconnaît les jeunes comme de puissants acteurs de la sécurité routière, on les encourage à plaider en faveur de la Vision zéro afin de créer des routes plus sûres pour eux, pour leurs familles et pour leurs communautés ».

Pour obtenir des ressources afin de soutenir la semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant, rendez-vous à parachute.ca/ntdsw

