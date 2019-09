L'Édifice Sun Life obtient la certification LEED® Platine du Conseil du bâtiment durable du Canada

« Nous sommes fiers de ce résultat exceptionnel qui est dû à la fois au travail remarquable effectué par l'équipe de gestion immobilière de BentallGreenOak, à l'adhésion des occupants à nos programmes environnementaux destiné aux locataires, et à l'engagement de tous les propriétaires pour atteindre une meilleure performance environnementale. Cette certification est alignée avec les actions de la Sun Life qui, depuis plus de 150 ans, place le développement durable au cœur de ses efforts pour bâtir des collectivités saines et durables pour la vie », a déclaré Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec.

« Cette reconnaissance est la preuve que les bâtiments patrimoniaux peuvent être verts et durables lorsque l'ensemble des intervenants collaborent. Nos partenaires ont su se surpasser et ont ainsi réalisé la meilleure performance environnementale ; cette certification constitue un beau triplé et il s'agit là d'une première pour un édifice centenaire en Amérique du Nord », a souligné Patrice Bourbonnais, président et chef de l'exploitation du Groupe Petra.

L'Édifice Sun Life a atteint cet objectif grâce à un pointage total supérieur à celui qui est exigé pour obtenir cette certification. Rappelons que le système LEED® mesure la performance d'un bâtiment et son rendement dans cinq secteurs clés de la santé humaine et environnementale : l'aménagement écologique des sites, la gestion efficace de l'eau, l'efficacité énergétique, le choix des matériaux et la qualité des environnements intérieurs.

Le programme d'engagement environnemental des locataires de BentallGreenOak met l'accent quant à lui sur l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone, le réacheminement des déchets, la conservation de l'eau et le maintien d'un environnement de travail sain dans les propriétés gérées par l'entreprise.

« Le succès de notre programme de développement durable à l'Édifice Sun Life repose sur notre conviction que la gestion de cette propriété est mieux servie lorsque nous nous concentrons sur l'amélioration de sa performance environnementale », a déclaré Yves-André Godon, directeur général, Québec chez BentallGreenOak. « Notre approche pratique est axée sur les données de durabilité. Notre équipe est résolument engagée à améliorer l'impact social et environnemental des immeubles dont on nous a confié la gestion. Dans le cas de l'Édifice Sun Life, nous sommes soucieux de préserver ce patrimoine bâti lié à l'histoire de Montréal. »

L'Édifice Sun Life : un riche passé, un prestige inégalé

Construit dans un style néoclassique entre 1914 et 1933, l'Édifice Sun Life surplombe le square Dorchester de ses 400 pieds de hauteur et comprend 26 étages qui offrent plus d'un million de pieds carrés de surface.

Situé au cœur du milieu des affaires montréalais, il accueille depuis plus d'un siècle les chefs de file de sociétés qui ont contribué à bâtir le paysage économique et financier du pays, auxquels s'ajoutent aujourd'hui de nombreuses entreprises de la nouvelle économie. Le profil de cet immeuble emblématique est indissociable du paysage de la métropole.

À propos de la Financière Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 025 milliards de dollars.



À propos de Groupe Petra

Groupe Petra est une société de gestion privée, active dans le marché immobilier depuis 30 ans. Le groupe offre des services complets allant de la construction et de l'entretien à la location et à l'aménagement d'un vaste portefeuille de propriétés en location de bureaux et de locaux commerciaux et industriels. Concentrés à Montréal, à Toronto et à Québec, les actifs de Groupe Petra totalisent 9 millions de pieds carrés.

À propos de BentallGreenOak

BentallGreenOak est l'un des principaux conseillers internationaux en gestion des investissements immobiliers et un fournisseur de services immobiliers reconnu dans le monde entier. BentallGreenOak sert les intérêts de plus de 750 clients institutionnels avec son expertise en gestion des actifs pour les bureaux, la vente au détail, le secteur industriel et les propriétés multirésidentielles dans le monde entier. BentallGreenOak possède des bureaux dans 22 villes situées dans dix pays et étalées sur trois continents. L'entreprise détient des connaissances et une expérience locales vastes, et des réseaux étendus dans toutes les régions où elle investit et gère les actifs immobiliers de ses clients. BentallGreenOak fait partie de SLC Management, l'entité institutionnelle alternative de gestion des actifs de Sun Life.

