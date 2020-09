« L'Écosystème de HMS est maintenant le troisième en importance au monde, et HMS Core s'est énormément amélioré. Ensemble, avec nos nombreuses équipes à Huawei, nous avons réalisé l'impossible en l'espace d'un an », a déclaré M. Zhang.

HMS : le troisième écosystème en importance au monde

En août 2020, 96 000 applications mondiales ont été intégrées à HMS Core. Le lancement des applications de HMS se poursuit à l'échelle internationale. Des applications de contenu, telles que Musique HUAWEI, HUAWEI Video, Thèmes HUAWEI, HUAWEI Reader et HUAWEI GameCenter jouent un rôle de premier plan dans divers pays et régions.

L'AppGallery compte maintenant 73 000 applications à l'étranger, comparativement à 6 000 l'an dernier, ainsi que 700 millions d'utilisateurs dans le monde. Des applications et des services locaux continuent d'être intégrés tous les jours, ce qui cadre avec la stratégie mondiale et locale d'AppGallery et permet d'offrir aux consommateurs une expérience adaptée à tous les scénarios. De janvier à août 2020, les applications d'AppGallery, une des trois boutiques d'applications les plus importantes, ont été distribuées 261 milliards de fois.

« Les ventes mondiales de téléphones mobiles de HMS affichent une croissance rapide depuis mai dernier, grâce au soutien solide des développeurs, des partenaires et, surtout, des consommateurs à l'échelle mondiale. Nous invitons donc activement un grand nombre de développeurs et de partenaires à se joindre à nous, à mesure que nous donnons vie à des innovations au moyen de nos capacités entièrement ouvertes, pour que plus de consommateurs puissent en bénéficier », a indiqué M. Zhang.

HMS présente cinq moteurs de service de base

Huawei a présenté aux développeurs du monde cinq moteurs de service de base : recherche, cartes, paiement, navigation et publicité.

Le moteur de recherche de HMS est offert dans plus de 170 pays et régions du monde. Proposant une expérience de recherche novatrice et diversifiée dans plus de 20 secteurs verticaux, dont les applications, les sports et les finances, ce moteur est accessible dans plus de 50 langues.

Le moteur de cartes de HMS a recueilli plus de 180 millions d'éléments d'information sur les points d'intérêt et a ouvert la voie à 11 capacités, comme la planification d'itinéraires, la disposition d'images tridimensionnelles avec la fonction glisser-déposer, les capacités d'informatique spatiale pleine scène et la fonctionnalité précise de navigation pour piétons avec réalité augmentée. À l'heure actuelle, plus de 2 000 applications à l'étranger sont intégrées au moteur de cartes de HMS.

Le moteur de paiement de HMS procure aux développeurs des capacités mondiales et localisées de paiement mobile, ce qui leur permet de réussir sur le plan des affaires. Depuis la conférence des développeurs de Huawei 2019, le nombre d'applications à l'étranger dotées du service d'achat intégré (IAP) a augmenté de 619 %.

Le navigateur Web de Huawei offre des services intelligents, précis et de haute qualité, ainsi que du soutien pour la distribution de Quick App.

Le moteur de publicité, HUAWEI Ads, fournit des services efficaces de monétisation de trafic aux développeurs - notamment à ceux qui prennent de l'expansion sur les marchés mondiaux -, afin de favoriser leur réussite commerciale. Plus de 3 100 applications à l'étranger sont liées à HUAWEI Ads, ce qui signifie que les développeurs à l'échelle mondiale travaillent à accélérer leur réussite commerciale.

HMS Core 5.0 : que chaque innovation prenne vie

HMS Core 5.0 a officiellement été lancé à la conférence des développeurs de Huawei 2020 et comprend des capacités ouvertes dans sept domaines principaux, dont les services d'applications, les éléments visuels, les médias, l'intelligence artificielle, les appareils intelligents, la sécurité et les systèmes.

En ce qui concerne les éléments visuels, la trousse d'infographie (Computer Graphics Kit) offre des capacités ouvertes axées sur la technologie des processeurs graphiques, ce qui permet de soutenir les développeurs de jeux au moyen d'un cadre de haute performance sur le plan graphique et d'une série de modules d'extension graphique, et ainsi d'améliorer l'aspect visuel des jeux sur écran. Grâce à l'intégration de la trousse d'infographie de HMS Core à l'application de jeu, la fréquence d'image moyenne a affiché une hausse, et la consommation d'énergie moyenne, une baisse; ces deux mesures témoignent chacune d'une variation de près de 11 %.

Dans le domaine de l'intelligence artificielle, la trousse d'apprentissage-machine (ML Kit) propose une multitude de services : reconnaissance de textes, de langages parlés, de langues et d'images, ainsi que de visages et de mouvements du corps. La trousse permet aux développeurs de concevoir facilement et efficacement des applications qui utilisent l'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, cette fonction est offerte dans six langues : chinois, anglais, français, allemand, italien et espagnol. Les applications intégrées dans la trousse d'apprentissage-machine peuvent facilement être utilisées sur l'ensemble des plateformes et des appareils.

La plateforme audiovisuelle de réalité virtuelle de Huawei fournit aux développeurs une solution technique complète, grâce à laquelle ils peuvent faire vivre aux consommateurs une expérience audiovisuelle subversive et novatrice.

La trousse d'images (Image Kit) ouvre la voie à la capacité de Thèmes HUAWEI, permet de créer des effets d'animation et offre un modèle prêt à l'emploi; les développeurs peuvent ainsi rapidement produire du contenu créatif. Auparavant, des milliers de lignes de code étaient nécessaires pour atteindre ces résultats. Aujourd'hui, une fois que la trousse est intégrée, seules deux ou trois lignes de code suffisent, et il est plus facile d'établir des paramètres simples pour obtenir des effets créatifs plus brillants.

Huawei fournit aux développeurs à l'échelle mondiale un service d'exploitation hautement efficace, et ce, en un seul endroit et par l'entremise d'AppGallery Connect, qui comprend 68 services, soit 27 services de plus depuis la conférence des développeurs de Huawei 2019. À noter que le nombre d'applications utilisant AppGallery Connect a augmenté de 90 %.

Les Services mobiles Huawei ont mis en place six centres régionaux et sept laboratoires DIGIX, comptant des experts techniques locaux et du personnel d'exploitation, en vue de proposer des services aux développeurs et aux partenaires locaux. Huawei donne les moyens aux développeurs de chaque région d'innover et leur offre tout le soutien nécessaire pour qu'ils puissent amener leurs innovations locales sur le marché mondial, ce qui permet à l'Écosystème de HMS de prospérer par la même occasion.

« Les meilleurs portent la promesse d'un avenir radieux. Au cours de la dernière année, notre écosystème est devenu le troisième en importance au monde. Nous continuerons de travailler avec les meilleurs développeurs des quatre coins de la planète pour attiser la flamme de l'innovation », a ajouté M. Zhang.

