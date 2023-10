GUANGZHOU, Chine, 30 octobre 2023 /CNW/ - L'économie mondiale ralentira à 3,1 % en 2023, alors que le resserrement de la politique monétaire, la guerre en Ukraine et les effets persistants de la pandémie de Covid-19 continuent d'affecter la croissance mondiale, selon les prévisions du Rapport sur la finance et le développement dans le monde de l'IFF 2023.

Le PIB de la Chine devrait croître de 5,2 % en 2023 et ralentir à 5 % en 2024, alors que le pays a mis en œuvre une série de mesures de relance, selon le rapport publié lors de l'assemblée annuelle de l'IFF 2023 samedi.

Le rapport prévoit maintenant que l'économie mondiale demeurera faible en 2024 et que le PIB mondial augmentera de 3,1 %.

Les prix à la consommation mondiaux baisseront à 7 % cette année, une diminution par rapport à 9,2 % en 2022, et l'inflation chutera encore à 5,8 % en 2024.

L'économie américaine devrait croître de 2 % en 2023, tandis que le PIB de l'UE devrait augmenter de 0,8 % cette année et de 1,5 % en 2023.

Pour l'avenir, l'économie mondiale fait encore face à de forts vents contraires - l'inflation mesurée par l'indice de référence dans de nombreux pays reste bien au-dessus des cibles des banques centrales, car les questions géopolitiques, y compris la guerre en Ukraine, pourraient ébranler davantage les marchés mondiaux de l'énergie et de l'alimentation; le resserrement de la politique monétaire dans le but de contenir l'inflation pourrait encore freiner la demande; les tensions géopolitiques pourraient encore déclencher un ralentissement économique et une inflation galopante; l'incertitude entourant la dynamique de croissance économique de la Chine cette année pourrait avoir un impact négatif sur la croissance mondiale.

Le rapport recommande un resserrement de la politique monétaire sans sacrifier la stabilité financière mondiale, la consolidation de la situation budgétaire tout en protégeant les groupes vulnérables, l'accélération des réformes structurelles, l'approfondissement de la coopération internationale et la promotion du multilatéralisme.

Le rapport s'est également penché sur le marché financier mondial, notamment la crise des banques régionales américaines, le plafonnement de la dette américaine, l'impact des taux directeurs sur la performance des devises et les dettes des sociétés et des gouvernements locaux chinois.

Selon le rapport, il est peu probable que les vulnérabilités du système financier chinois se transforment en risques systématiques.

Le rapport examine également les marchés des obligations vertes à l'échelle mondiale et de la Chine, les marchés du carbone ainsi que les politiques mondiales de financement vert. L'IFF appelle les communautés internationales à unir leurs forces dans la lutte contre la crise climatique.

Le rapport donne également un aperçu de la finance numérique mondiale, en particulier de l'application de technologies comme les mégadonnées, la chaîne de blocs et l'intelligence artificielle.

Le rapport de l'IFF sur la finance et le développement dans le monde, publié chaque année lors de l'assemblée annuelle de l'IFF, offre un aperçu de l'économie chinoise et mondiale ainsi que des marchés financiers.

SOURCE International Finance Forum (IFF)

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Kathy Gao, +86-861050873634, [email protected]