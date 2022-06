L'économie de partage aura sa propre application au Québec

Lancement de la campagne de sociofinancement du Partage Club en partenariat avec RECYC-QUÉBEC & La Ruche

MONTRÉAL, le 7 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, un appel à tous sur l'ensemble du Québec a été lancé afin de financer une plateforme numérique qui a pour but de favoriser le partage de prêt d'objets entre voisin.e.s de manière illimitée, sécuritaire et positive. Cette plateforme c'est le Partage Club. Cet outil pourrait changer la vie des Québécois.e.s et leur assurer un avenir pérenne pour leur société.

Comment ça marche?

Les utilisateur.trice.s peuvent autant y prêter leurs biens que faire des demandes d'emprunts à leurs voisin.e.s , que ce soit une tente de camping, un banc de scie ou une poussette pour bébé. Des frais d'adhésion sont requis pour faire partie du club. On peut ensuite emprunter de manière illimitée. Le Partage Club travaille actuellement à l'ajout d'une assurance biens et d'un système de validation de fiabilité auprès des utilisateurs afin d'alimenter la confiance des voisins entre eux.

«Le Partage Club incarne le meilleur du potentiel de l'économie collaborative : Faire plus avec ce qui existe déjà ! Une contribution à notre productivité et au développement durable, tout en renforçant les liens sociaux.» - Guillaume Lavoie, expert en économie collaborative

Le besoin de financement

Le Partage Club, entreprise lancée par Fauve Doucet, lance une campagne de sociofinancement sur La Ruche en partenariat avec RECYC-QUÉBEC afin d'obtenir 75,000$ en financement. L'objectif est de 50,000$, si celui-ci est atteint, RECYC-QUÉBEC versera un 25,000$ supplémentaire via son fond Moins c'est +. Un vrai cri du cœur afin de finaliser le développement de la plateforme. Sur le site de La Ruche (laruchequebec.com/PartageClub), on peut trouver des contreparties telles qu'un abonnement annuel prévente à 30$.

À propose de Fauve Doucet

Fauve Doucet a fait sa carrière dans l'industrie des agences de communications. Elle a reçu plus de 20 prix en créativité média , en plus d'avoir fait partie des 30 under 30 par Marketing Magazine en 2015. Elle a également travaillé à la Factry - l'école des sciences de la créativité, où elle a été sensibilisée aux notions d'économie de partage et à la gestion de l'innovation sociale. Récemment, elle était à la tête du design média national chez Cossette Média.

Renseignements: Contact de presse : Fauve Doucet, Directrice générale du Partage Club, 438-881-5068, [email protected]