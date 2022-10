L'ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET DE LA COOPÉRATION AVANCE ET RASSEMBLE

SAINT-PAULIN, Mauricie, QC , le 24 oct. 2022 /CNW/ - Le mercredi 19 octobre 2022, le consortium de six régions sur l'Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération au Québec (EFC Québec) a reçu près de soixante dirigeants, représentants de l'écosystème d'accompagnement aux entreprises, personnalités du développement durable et contributeurs au programme EFC Québec lors d'un diner-conférence pour présenter les leviers et les facteurs d'implantation de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération au sein des entreprises québécoises.

Après dix-huit mois de travaux à distance et en virtuel, et à l'issue d'un séminaire de travail de trois jours, en personne, avec plus de vingt dirigeants des entreprises, le consortium EFC Québec et les entreprises participantes ont reçu les invités avec fierté. Les experts et les entreprises ont témoigné leur expérience et leurs avancées avec cette stratégie d'affaires en économie de la fonctionnalité et de la coopération.

Ce grand projet du consortium vers la transition pour une économie verte est coordonné par le CTTÉI et soutenu par le gouvernement du Québec. La conférence était coorganisée par EFC Québec et le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) en partenariat avec RECYC-QUÉBEC.

Plusieurs entrepreneur(e)s issu(e)s de la cohorte EFC Québec ont témoigné de leur expérience au sein du projet et des facteurs de succès pour la mise en place d'une stratégie d'affaires axée sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Ils ont souligné la profondeur des changements requis au sein de leur organisation de même que les avantages attendus. Ils ont également identifié la nécessité d'intégrer prochainement les externalités positives de leurs initiatives lors de l'analyse de leur dossier par les bailleurs de fonds, afin qu'ils ne soient pas pénalisés par les critères classiques visant exclusivement la rentabilité à court terme. La nécessité du maintien de l'accompagnement à plus long terme est vite apparue dans les discussions comme un facteur de succès important pour la pérennité de la démarche.

Paul Boulanger, expert français en économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) et président de Pikaia, a éclairé les grands principes du modèle économique de de l'EFC : « Adopter l'EFC est un long processus dont les multiples impacts positifs sont collectifs, et donc difficiles à quantifier. L'environnement n'a pas de prix, c'est bien son problème ».

Pascal Vallières, conseiller en changements climatiques au Ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC), a souligné au nom d'Action-Climat Québec les avantages de l'EFC. « En repensant de manière judicieuse et raisonnée l'utilisation des ressources, et en misant sur l'usage d'un bien, sur ses effets utiles et sa performance, l'économie de fonctionnalité et de coopération (EFC) augmente la résilience des entreprises face aux soubresauts économiques et climatiques tout en réduisant leur impact environnemental et leurs émissions de gaz à effet de serre ».

« Nous voulons faire plus et mieux en préservant nos ressources et chaque personne présente aujourd'hui est alignée sur le même objectif », a souligné Sonia Gagné, présidente de RECYC-QUÉBEC.

Quant à Claude Maheux-Picard, directrice générale du CTTÉI qui coordonne avec son équipe le projet du consortium EFC Québec, a chaleureusement félicité les experts des six régions et remercié les entreprises participant à la cohorte pour la qualité de leur engagement : « Que ce soit du côté des territoires et des entreprises, on voit ici un courage et un esprit d'innovation inspirants. Désormais, l'expertise doit devenir le produit et le projet doit inspirer d'autres régions et d'autres entreprises à joindre le consortium EFC Québec. ».

Rassemblant des experts engagés en économie circulaire et en stratégies d'affaires, en provenance de six régions, Estrie, Kamouraska, Lanaudière, Montréal, Montérégie et Québec, le séminaire et le diner-conférence écoresponsables ont eu lieu à Saint-Paulin à l'Auberge Le Baluchon éco-villégiature, en Mauricie, et a fait l'objet d'une prise en compte des impacts environnementaux de l'événement.

À PROPOS

À propos d'EFC Québec

Le Programme d'accompagnement en économie de la fonctionnalité et de la coopération auprès des entreprises québécoises a été lancé en mai 2021 par le consortium EFC Québec, fondé par les six organisations suivantes :

Ces six organisations travaillent en binômes avec des conseillers aux entreprises de leurs territoires et accompagnent des entreprises volontaires afin d'expérimenter l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, d'engager la transition et d'en documenter les bénéfices.

EFC Québec est coordonné par le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI). Le Programme bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec d'un montant de 1 124 536 $ tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. https://efcquebec.com/

À propos de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération

L'économie de la fonctionnalité et de la coopération est l'une des douze stratégies de l'économie circulaire. Elle consiste à vendre la performance d'usage d'un bien, plutôt que le bien lui-même. L'entreprise reste propriétaire du bien et tire désormais ses revenus de l'usage et de l'entretien. L'EFC permet ainsi d'éviter la surconsommation de ressources, de promouvoir l'expertise et la valeur des services et de combattre l'obsolescence programmée par la production de biens durables et réparables. Les bénéfices sont la mise en œuvre de modèles d'affaires inédits et résilients, l'accroissement de la compétitivité des entreprises, le développement et le maintien d'emploi locaux qualifiés et la réduction de l'émission de gaz à effet de serre.

À propos du CTTÉI

Depuis 1999, le Centre de transfert technologique en écologie industrielle développe et partage une expertise inégalée en matière de mise en valeur des matières résiduelles. Il accroit la performance des entreprises et des collectivités par la recherche et le développement d'approches et de technologies innovantes en écologie industrielle. http://www.cttei.com/

