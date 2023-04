L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU CŒUR DE L'ACTION : SYNERGIE MONTRÉAL RAYONNE SUR L'ENSEMBLE DE L'AGGLOMÉRATION

MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - Signe de son dynamisme et de son rayonnement sur l'ensemble du territoire métropolitain, PME MTL Est-de-l'Île tenait le 28 mars dernier, le Rendez-vous annuel des membres de la symbiose Synergie Montréal https://pmemtl.com/est/où plus de 90 entrepreneurs, élus et partenaires socioéconomiques étaient présents. Cet événement de réseautage rassemblait la communauté montréalaise de l'économie circulaire et fut l'occasion de découvrir les produits et services des membres en lien avec l'économie circulaire et ainsi inspirer les entreprises montréalaises à la mise en place de synergies.

Lors du Rendez-vous des membres, les entrepreneurs présents ont pu participer à trois rondes de réseautage animées de façon à repérer entre eux des relations d'économie circulaire. Aussi, les membres avaient le privilège de recevoir Mme Marie-Claude Baril, Conseillère de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, membre de la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation, membre de la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parc et membre de la Commission sur la culture, le patrimoine et le sport, qui a présenté la Feuille de route sur l'économie circulaire de la Ville de Montréal, un projet majeur visant à ''dresser le portrait de la situation actuelle et faire émerger des pistes de solution pour accompagner, voire accélérer, la transition circulaire de l'économie métropolitaine''.

Des résultats concrets sur l'ensemble du territoire montréalais

Synergie Montréal cumule en sept ans des résultats très concrets sur l'ensemble du territoire montréalais où plus de 1 500 entreprises montréalaises ont été accompagnées pour créer des synergies résultant en plus de 5 000 tonnes de GES évités, plus de 4 000 tonnes de matières détournées de l'enfouissement ou du recyclage et présentant un impact de plus de 11 M$ en revenus générés ou en frais économisés par les entreprises ayant reçu de l'accompagnement.

Le Rendez-vous annuel des membres de Synergie Montréal aura permis de :

Réunir 91 participants soit : 55 entrepreneurs, 14 partenaires socioéconomiques et collaborateurs ainsi que 10 membres du réseau PME MTL

Générer 158 relations d'économie circulaire par les rondes de réseautage animées

Partager 25 pratiques écoresponsables et circulaire entre entreprises

« C'est avec beaucoup de fierté que nous réunissons les membres de la symbiose Synergie Montréal. C'est un réel écosystème d'entreprises montréalaises qui mettent en œuvre des stratégies d'économie circulaire pour favoriser leur résilience, stimuler l'économie locale et développer leur potentiel d'innovation. Toute l'équipe remercie les partenaires qui nous appuient dans cette initiative : la Ville de Montréal RecycQuébec, le Fonds

Écoleader et la communauté Synergie Québec pilotée par son partenaire le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTEI). », précise Annie Bourgoin, directrice générale de PME MTL Est-de-l'Île.

« L'équipe offre aux entreprises de Montréal de l'accompagnement personnalisé en formule individuelle ou collective pour assurer le passage à l'action. Cet accompagnement peut prendre la forme d'ateliers de maillage, ou thématiques, de soutien technique dans la recherche de débouchés pour des sous-produits ou de sources d'approvisionnement alternatives, de soutien à des projets structurants, de diagnostics circulaires et de caractérisation des matières », ajoute Mme Melissa Stoia, Directrice, Développement durable et économie circulaire chez PME MTL Est-de-l'Île et responsable de Synergie Montréal.

Pour information : Les entreprises souhaitant plonger ou intensifier leurs actions d'économie circulaire peuvent communiquer avec l'équipe : [email protected]

À propos de PME MTL Est-de-l'Île

PME MTL Est-de-l'Île est mandataire du développement économique local de l'Est de Montréal. L'organisme a pour mandat d'offrir des services d'accompagnement et de financement aux entrepreneurs privés et collectifs dans leur phase de démarrage, de croissance, d'expansion et de transfert. Il est aussi chargé d'offrir aux entreprises et à des chercheurs d'emploi un service de placement assisté. Par cette mission, il favorise l'essor économique et stimule la création d'emplois, favorise l'entrepreneuriat individuel et collectif tout en appuyant les démarches d'investissement entamées par les entrepreneurs de la Ville de Montréal-Est ou des arrondissements d'Anjou, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et de Saint-Léonard. Ses principaux partenaires financiers sont le Gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et Services Québec.

